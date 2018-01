Bacciarini: uomo, guanelliano e vescovo

di Ilaria Sargenti

Profondamente uomo, profondamente guanelliano, profondamente pastore della sua Diocesi luganese. Aurelio Bacciarini fu una guida preziosa per tutti coloro che lo incontrarono: dai suoi confratelli e religiosi guanelliani ai fedeli ticinesi, dai parrocchiani di Arzo a quelli della “favela” romana di San Giuseppe al Trionfale. Affronta la complessità della vita del Servo di Dio un volume fresco di stampa che raccoglie gli atti del convegno tenutosi a Roma lo scorso mese di maggio in occasione del centenario dell’ordinazione episcopale di mons. Bacciarini. “Aurelio Bacciarini guanelliano e vescovo” è edito dal Centro di studi guanelliani di Roma.

La prefazione di mons. Valerio Lazzeri già ben inquadra la figura del vescovo Bacciarini: “Grazie a queste pagine, si delinea una personalità complessa, capace di presentare lati solo superficialmente contraddittori ma uniti da una profonda, operosa, talvolta travagliata, adesione a Cristo. In lui si sommano lo spirituale esigente, desideroso di entrare negli ordini più contemplativi, il predicatore focoso, il parroco attivissimo, capace di lavorare con le sue mani per aiutare le vittime di catastrofi naturali e della violenza dell’uomo, il testimone capace di far aprire le porte del cuore alle persone apparentemente più lontane da Dio, fino al superiore di un istituto religioso tutto da costruire, dopo la morte del carismatico don Luigi Guanella. Si sommano, dunque, ma non si scontrano diverse anime, o meglio, rivelano un’anima unificata ma ricca di sfumature. A immagine forse dell’acqua del fiume della valle natìa, talvolta oscura e al limite anche tenebrosa, ma in altri momenti allegra, positiva, lieta; in ogni caso, certamente amante del bello e del buono. Le stesse acque, in cui si riflettono il sole e il cielo, che davano forza al mulino paterno, e in cui cadevano le valanghe e che, non di rado, trascinavano nelle alluvioni le povere esistenze di quegli uomini e donne impegnati nella lotta per la vita”.

Come povera fu l’infanzia di Aurelio Bacciarini, nato a Lavertezzo, Valle Verzasca, l’8 novembre 1873, penultimo di una numerosa famiglia. A 3 anni restò orfano di padre e la mamma dovette continuare a mantenere la famiglia con la poca terra e le poche bestie di cui disponeva. I fratelli maggiori emigrarono ben presto in California e il piccolo Aurelio lavorò dagli 8 ai 14 anni come garzone sugli alpeggi, come racconta Fabrizio Fabrizi nel capitolo sulla biografia del Bacciarini. Tuttavia la sua intelligenza e la sua religiosità non sfuggirono al parroco che riuscì a collocare il ragazzo in uno dei posti riservati agli svizzeri nei seminari ambrosiani. Ordinato sacerdote nel 1897, Aurelio Bacciarini fu affidato alla parrocchia di Arzo, dove rimase per ben nove anni, finché fu chiamato a dirigere il seminario di Pollegio.