Canti e musiche per Nicolao della Flüe

di Ilaria Sargenti

Debutterà domani nella chiesa di Lugano-Besso, per poi essere portato il prossimo autunno in varie località ticinesi, e vede la partecipazione di un’ottantina di persone senza contare i collaboratori. L’oratorio “Nicolao della Flüe, santo di ieri - coscienza di oggi”, parte da un testo scritto nel 1991 da padre Callisto Caldelari in occasione dei 700 anni della Confederazione e messo allora in scena al Sacro Cuore di Bellinzona da un gruppo di attori come sacra rappresentazione.

L’anniversario dei 600 anni della nascita di San Nicolao ha spinto un gruppo di persone a ripredendere questo testo, selezionando alcune scene e aggiungendovi canti e musiche.

Il direttore della Cantoria di Giubiasco, Michele Tamagni è tra i protagonisti dell’iniziativa. «Abbiamo coinvolto nella revisione storica dei testi Kathrin Benz Morisoli, autrice di una biografia di San Nicolao nonché sua discendente», ci spiega. «E soprattutto abbiamo affidato la stesura dei canti, testi e musica, al musicista Vincenzo Giudici che ha accettato volentieri questa nuova sfida».

Il risultato: 13 canti - oltre alle musiche di scena - basati su testi tratti da citazioni o rielaborazioni dalla Bibbia (Geremia, Proverbi, Isaia,Salmi, Ebrei). A eseguirli saranno ben tre formazioni corali: la Cantoria di Giubiasco, la Corale Santa Maria dei Miracoli di Morbio Inferiore diretto da Franco Caccia e il Coro della Cattedrale diretto da Vincenzo Giudici. L’Ensemble Larius - quartetto d’archi e pianoforte - accompagnerà invece i coristi ed eseguirà le musiche di scena.

La famosa riunione a cui parteciparono i rappresentanti dei Cantoni rurali primitivi e i Cantoni di città nel 1481 sull’orlo di una guerra civile fa da cornice a tutto l’oratorio.

Essenziale sono poi i dialoghi tra Dorotea e Nicolao (interpretati da Monica e Piercarlo Gaia), tra i genitori di San Nicolao (Walter e Gianna Gianotti), il landamano di Obwaldo e l’amico sacerdote Heini am Grund. «Le vicende raccontano della vita famigliare di Nicolao, della sua carriera di soldato, di politico come membro del Tribunale e della sua esperienza mistica ed eremitica».