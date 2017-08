"Che sia fermento per tutta la Diocesi"

di GianMaria Pusterla

Al termine del pellegrinaggio a Lourdes di 500 ticinesi, tracciamo un bilancio con il nostro vescovo, mons. Valerio Lazzeri, che ha presieduto la 60esima edizione de viaggio della Diocesi di Lugano e la 19esima della Svizzera italiana a Lourdes.

Il tema centrale del Pellegrinaggio è stato "Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente". In che modo ha sviluppato nel corso di questi giorni questo tema?

“Sostanzialmente tre sono state le indicazioni che ho cercato di comunicare ai pellegrini in questi cinque giorni davvero privilegiati. In primo luogo ho voluto far capire che dentro di noi abbiamo lo spazio per accogliere Dio, per vivere la conversione cristiana. E siamo appoggiati, sostenuti in questa azione per non avere quel peso sulle spalle che ci schiaccia. Dio opera in noi. In secondo luogo dobbiamo riconoscere che nella malattia o nelle difficoltà tutti noi abbiamo Maria che ci accoglie, ci abbraccia. È uno strumento di Dio, agisce per conto suo, se così si può dire, per sostenerci nelle nostre fatiche. Il terzo momento l’ho sviluppato durante la catechesi del mercoledì pomeriggio. I cristiani sono chiamati a fare grandi opere, ma non hanno bisogno di mostrarlo con spettacolarità. La figura di Barnaba ci insegna come queste grandi opere sono spesso cose semplici, comuni, che non sono l’attività di super uomini: noi siamo però chiamati a farle”.

“Alla Grotta – continua Valerio – abbiamo vissuto la dimensione più profonda del Pellegrinaggio. Un luogo, quello, dove nessuno si aspettava che mai capitasse qualcosa. Lì Bernardette si recò per cercare della legna da bruciare nel camino affinché la famiglia si scaldasse. E invece è proprio in questo posto che nasce lo stupore. Dove ci accorgiamo che Dio ci viene incontro, tramite Maria, e ci dà una missione: testimoniare la nostra fede”.

Poi venerdì mattina l’ultima messa…

“Ho chiesto e mi sono chiesto: in che modo torniamo a casa? La prima lettura, tratta dal Libro di Rut, ci racconta del ritorno delle due donne moabite. C’è chi ritorna per ritrovare la consuetudine, la normalità, le solite cose. C’è chi torna avendo sperimentato qualche cosa di nuovo nella qualità della relazione. A Lourdes si scopre che le cose si fanno con amore. Quindi il luogo in cui si ritorna può essere sempre lo stesso, ma è il modo in cui si ritorna che è differente. Ritornare per andare avanti, non per tornare indietro. Il rischio di certi cristiani è legato al fatto che non hanno mai amato nessuno e credono di amare Dio. Per questo ho chiesto: a casa avete qualcuno che amate, qualcuno a cui tenete e che lui tiene a voi? Abbiamo sperimentato il mistero dell’incontro cristiano. Un incontro che cambia l’orientamento del nostro cuore e che ci fa capire come nell’umano possiamo vivere qualcosa di divino. Per questo il ritorno a casa diventa qualcosa di nuovo.

Per concludere: che bilancio può tracciare al termine del Pellegrinaggio 2017 a Lourdes?

“Posso affermare che è stato un pellegrinaggio sereno, senza tensioni. Nonostante la fatica che tutti abbiamo dovuto affrontare, si è creato un clima in cui era percepibile una linfa positiva. Certo, quest’anno il numero era inferiore rispetto al passato. Si è creata una dimensione ulteriormente famigliare. Vorrei sottolineare in modo particolare il momento passato da tutti noi pellegrini alla Grotta con la messa. Eravamo noi, solo noi, il nostro Pellegrinaggio lì davanti a Maria. La Grotta era nostra. È stata una forte esperienza di una famiglia diocesana e spero possa essere fermento per tutta la Diocesi”.