Con l'istinto di chi ama arrampicarsi

di Ilaria Sargenti

La storia di Denise Carniel, 33 anni, di Bellinzona, è un sorriso grato alla vita. Un sorriso alle volte sofferto, guadagnato su strade in salita, ma d’altronde, come dice lei, «una vita tutta in discesa non fa per me, ho l’istinto della persona che si arrampica». Denise spende parecchio del suo tempo in fisioterapia ed ergoterapia: dalla nascita soffre di una paraparesi con disturbo oculomotorio.

Parole difficili per dire che la sua vista non è delle migliori e che senza un sostegno non riesce a stare in piedi. Eppure, grazie anche ai mezzi ausiliari quali la sedia a rotelle e lo scooter elettrico, riesce a condurre una vita il più possibile normale: «Giro in Città, incontro gli amici, vado al cinema e a fare shopping». Inoltre, per tenersi il più possibile in forma, frequenta la palestra anche oltre le sedute di terapia. «Non mi faccio fermare da nulla. Ho sempre cercato strade traverse per arrivare al mio obiettivo, anche con sacrificio. Non ho problemi a chiedere aiuto agli altri, consapevole che tutti abbiamo bisogno di tutti».

Denise ha frequentato l’istituto Elvetico di Lugano e dopo la scuola dell’obbligo la Commercio di Bellinzona. Ora tiene conferenze sulla diversità per le scuole e si occupa di una rubrica nel sito dell’associazione All4all, di cui recentemente è divenuta vicepresidente. «Questo gruppo di persone amanti della corsa e che si rendono disponibili a coinvolgere le persone disabili mi ha subito affascinato. In All4all non si vede la disabilità come ostacolo ma come un modo diverso di essere. Lo scopo è quello di divertirsi, di fare qualcosa di bello. Sono attività che danno un’energia buona, che costruiscono ricordi». E a Denise, inutile dirlo, piace vincere: «Io non posso correre, ma mi diverto a motivare chi spinge la mia carrozzina e a fare il tifo per lui. Siamo una piccola associazione ma iniziamo a farci conoscere. Per chi fosse interessato, il prossimo appuntamento è l’allenamento del 12 marzo alle 18 al Centro Valgersa di Massagno. Con noi ci saranno anche gli amici di #celapossofare».

Denise, da noi interpellata, ci parla anche della sua esperienza a Lourdes. Al pellegrinaggio diocesano partecipa da quando ha 4 anni. «Potrei far parte della Pro loco di Lourdes», dice scherzando. «E sono stata tra i primi bambini a ricevere la Prima Comunione nella grotta, se non la prima. Ho un ricordo meraviglioso. È bello tornarci, perché partecipandovi da bambina, poi da adolescente e ora da donna è come se Lourdes fosse una parte di me. Lì sono stati costruiti legami solidi e ci sono solo ricordi felici. Non vi sono mai andata con l’idea di guarire, ma sempre per dire grazie. Sono grata a Dio per la vita. Spesso la gente si chiede “perché questo è capitato a me?”. Io parto dalla domanda inversa: “Perché non dovrebbe capitare a me?”. Ogni cosa che mi accade la vivo come un’opportunità per crescere e per essere più consapevole».

Il sogno di Denise? Tenere una conferenza pubblica «politicamente scorretta», sui tabù legati alla disabilità. «Mi piace interagire con gli ascoltatori, non voglio portare verità. Io offro le mie parole come mattoni, a ognuno poi di costruire l’edificio come meglio crede».