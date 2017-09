In Curia più giovani e più donne

È terminata oggi pomeriggio la XXI riunione del C9, il Consiglio di Cardinali consiglieri di Papa, iniziata lunedì scorso. Tre giorni di lavori a cui hanno partecipato tutti i membri del Consiglio tranne il card. George Pell e il card. Laurent Monsengwo Pasinya. Papa Francesco si è unito al gruppo solo a partire da martedì mattina, dopo il rientro dal viaggio apostolico in Colombia, ed è stato assente questa mattina per l’udienza generale. Le sessioni di lavoro, ha riferito il direttore della Sala Stampa Greg Burke, sono state dedicate ad uno studio sullo stato delle proposte consegnate dal Consiglio al Santo Padre per la riforma della Curia. Tra i temi discussi, Burke ha indicato: la Curia come strumento di evangelizzazione e di servizio non solo per il Papa, ma anche per le Chiese locali; la decentralizzazione; il ruolo delle Nunziature Apostoliche; la selezione e competenza del personale, meno clericale e più internazionale, con l’incremento di giovani e di donne. Fra le altre cose, i cardinali hanno riflettuto sul recente Motu Proprio “Magnum Principium” per le ricadute sui compiti della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti. È stato anche ascoltato mons. Rino Fisichella, Presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione, sull’attività del suo dicastero. I cardinali hanno eseguito una rilettura degli Statuti del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, costituitosi il primo settembre 2016, mentre il card. Sean Patrick O’Malley ha aggiornato gli altri membri riguardo ai lavori della Pontificia Commissione per la Protezione dei Minori. La prossima riunione del Consiglio avrà luogo nei giorni 11, 12 e 13 dicembre 2017.

(Red/Radio Vaticana)