Dal Ticino alla Sicilia, famiglia e condivisione

di Ilaria Sargenti

È rientrato ieri dalla Sicilia il gruppo di volontari della Svizzera italiana, che per tre settimane è stato impegnato nell’accompagnamento dei rifugiati minorenni accolti dalle suore di Gesù Redentore a Caltagirone. Otto persone, dai 20 ai 70 anni, un’esperienza forte, che verrà ripetuta nelle prossime tre settimane da un altro gruppo, sempre proveniente dal Ticino ma composto da volontari più giovani. La settimana di aiuto che presteranno alcune mamme con i figli adolescenti concluderà queste vacanze missionarie proposte dalla Conferenza missionaria della Svizzera italiana.

La struttura per l’accoglienza dei minorenni è stata aperta nel 2010 da suor Olga Rua e dalle consorelle, dopo aver accolto, per tre anni, donne rifugiate con i rispettivi bambini. Le suore già gestivano una scuola per oltre 150 bambini con grosse difficoltà, e la decisione di aprirsi ai migranti non è stata semplice, anche perché molte delle religiose sono in età avanzata. Dal 2010, come detto, le sette suore della comunità aiutate da numerosi laici accolgono nella loro struttura una trentina di giovani, tra i 16 e i 18 anni, divisi in tre appartamenti.