Dalle fiamma olimpica alla fede

Le Olimpiadi, festa dello sport e della pace sono da sempre occasione di speranza e di buoni propositi. Di speranza e bellezza parla la storia della ragazza che il 9 febbraio scorso a Pyeongchang, in Corea del Sud, ha avuto l’onore di accendere il tripode dei Giochi invernali in mondovisione e davanti al pubblico, alle autorità e agli atleti che hanno prese parte alle Cerimonia di apertura delle XXIII Olimpiadi invernali.

Yuna Kim, 28 anni, è una grande campionessa, medaglia d’oro nel pattinaggio artistico alle Olimpiadi di Vancouver (Canada, 2010) e medaglia d’argento in quelle di Sochi, (Russia, 2014), più volte campionessa del mondo.

Yuna nel suo paese è una star e un punto di riferimento per tantissimi giovani. Nella sua vita, ad un certo punto, la grazia del pattinaggio ha incontrato la grazia di Gesù Cristo. È stato, infatti, nel 2008, durante un periodo lontano dalle gare a causa di un infortunio sportivo, che la campionessa coreana ha scoperto il Dio cristiano. Avvicinata da una suora, Yuna ha sorprendentemente trovato il senso della sua vita nella persona di Gesù Cristo, ed ha chiesto il battesimo. «Il battesimo mi ha trasmesso una consolazione enorme nel cuore.

Da quel giorno ho preso seriamente a cuore la preghiera che ancora oggi accompagna la mia vita» ha raccontato ad un giornale diocesano del suo Paese. Lei è una ragazza molto impegnata tra i giovani cattolici della Corea del Sud ma pure a livello caritativo. Sono diventate celebri le immagini di Yuna mentre fa il segno della croce prima di entrare sulla pista di ghiaccio della finale olimpica di Vancouver o del suo rosario al dito, durante le esibizioni a Sochi.

Ma la fede non è solo mostrare segni esteriori: è molto di più, è un cammino. E lei, qualche giorno dopo i trionfi di Vancouver, è partita insieme ad altri giovani coreani per un’esperienza itinerante attraverso la Corea chiamata “Rosario di testimonianza” ed organizzata dai vescovi del suo Paese. Tante sono pure le sue iniziative caritative e di volontariato: dal sostegno alle scuole delle missioni salesiane in Sud Sudan alle quali ha donato centinaia di migliaia di dollari per l’educazione, a quello di altre realtà bisognose nel suo Paese. Imprese generate dal suo cuore e sostenute dalla fede e dal patrimonio che ha raccolto negli anni di competizione attiva.

Oggi Yuna Kim, che ha lasciato il ghiaccio è portavoce di organizzazioni caritative della Chiesa coreana e si è impegnata come ambasciatrice di questi Giochi olimpici, ruolo che l’ha portata a prendere la parola, lo scorso anno, all’Assemblea delle Nazioni Unite auspicando «la pace olimpica» sui giochi di Pyeongchang». Una pace che lei, accendendo il 9 febbraio scorso il tripode olimpico come ultima tedofora, spera si protragga oltre queste giornate, sia per il suo paese, sia per tutta la regione. Ai suoi desideri fa eco il messaggio di Papa Francesco per queste Olimpiadi: «Delegazioni delle due Coree sfileranno insieme sotto un'unica bandiera e comporranno un'unica squadra», ha voluto sottolineare Francesco auspicando dei Giochi all’insegna della Pace. Intanto il Vaticano, per la prima volta, è presente ai Giochi olimpici con una delegazione di osservator

