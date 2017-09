È morto il cardinale Caffarra

Il porporato è venuto improvvisamente a mancare questa mattina, 6 settembre. Da poco meno di due anni Caffarra aveva lasciato la guida pastorale della Diocesi.

Nominato arcivescovo metropolita di Bologna il 16 dicembre del 2003 da papa Giovanni Paolo II, succede al cardinale Giacomo Biffi, dimessosi per raggiunti limiti di età. Guiderà la Chiesa di Bologna per 12 anni, fino al 27 ottobre 2015. Quando nel 2013 presenta a papa Francesco la sua rinuncia al governo postare dell'arcidiocesi di Bologna, la nunziatura apostolica in Italia gli comunica che "è volontà del Santo Padre che continui ancora per due anni il suo ministero episcopale a Bologna". Esperto di famiglia e di matrimonio, aveva ricevuto da Giovanni Paolo II nel gennaio 1981 il mandato di fondare e presiedere il Pontificio Istituto ‘Giovanni Paolo II’ per studi su matrimonio e famiglia.

Nel 2006 era stato nominato cardinale da Benedetto XVI e nel marzo 2013 aveva partecipato al Conclave che aveva eletto Bergoglio. Con i cartinali Walter Brandmüller, Ravmond L. Burke e Joachim Meisner, morto recentemente, aveva firmato i "dubia", chiedendo chiarimenti a papa Francesco su alcuni punti dell'esortazione apostolica "Amoris laetitia".

(Red/Avvenire)