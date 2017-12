È morto padre Gheddo

Dopo alcuni giorni di ricovero, padre Piero Gheddo, missionario del PIME (Pontificio Istituto Missioni Estere) è morto oggi nella casa Ambrosiana di Cesano Boscone, alla periferia di Milano. Aveva 89 anni ed era ammalato da tempo.

Riconosciuto internazionalmente come “il missionario della carta stampata”, padre Gheddo ha lavorato per tutta la vita nel mondo della comunicazione per la diffusione del Vangelo. Nel 1986 aveva fondato AsiaNews, e ha continuato ad essere collaboratore anche quando essa è passata sul web.

Nato nel 1929 a Tronzano Vercellese, ha frequentato il seminario diocesano di Moncrivello (Vercelli); entrato nel Pime nel 1945, è stato ordinato sacerdote nel 1953. Il suo sogno era partire missionario per l’India, ma dalla sua ordinazione in poi gli è stato sempre chiesto di impegnarsi nella stampa. Lui stesso ricordava che per tanto tempo ha domandato di continuo ai superiori di poter andare in missione, ma senza successo. In compenso ha girato il mondo forse come nessuno e ha conosciuto il mondo missionario in tutti i suoi aspetti e a tutte le latitudini.

Padre Gheddo ha scritto quasi 100 volumi, con una trentina di traduzioni all'estero e ha collaborato con vari giornali, radio e televisioni. È stato uno dei missionari-giornalisti più importanti d'Europa, figura ecclesiale e culturale di spicco nella Chiesa e nella società italiane; reporter in oltre 80 viaggi in numerosi paesi del mondo. Molto conosciuto anche in Ticino, è stato grande collaboratore della nostra testata che oggi lo ricorda con commozione e riconoscenza.

