È Pasqua anche ad Aleppo

di Maria Acqua Simi

L’attesa della Pasqua è grande in tutto il mondo e non importa che un cristiano viva a Lugano oppure ad Aleppo: tutti guardiamo con speranza e attesa alla stessa cosa, alla vittoria di Cristo sulla morte. Eppure, forse, chi da sette anni vive la guerra ha una coscienza più grande del grande dono che è la Resurrezione. I cristiani siriani vivono le proprie rinunce quotidiane con fatica ma con la certezza sempre nuova che nulla è mai perso davvero, se si rimane attaccati a Gesù.

Lo racconta bene al GdP padre Ibrahim Alsabagh, frate francescano parroco di Aleppo in prima linea insieme ai suoi confratelli e all’Associazione Pro Terra Sancta (ATS) per aiutare la propria gente. Oggi ad Aleppo sono migliaia i bambini lasciati indietro dalle forze che hanno occupato la città fino al 2016. Bambini dimenticati da (quasi) tutti, a cominciare dall’anagrafe siriana che non li registra.

Solo ATS assieme alle autorità islamiche hanno lanciato un progetto per dare un futuro a questi piccoli. Padre Ibrahim in questa intervista ci racconta in maniera semplice di uomini liberi, di quella libertà spirituale di chi sa portare la croce senza darlo a vedere. “Fide, spe et caritate fulgentes”: cristiani luminosi per la loro fede, la loro speranza, la loro carità, ma anche di fratelli che sono sempre grati verso coloro che in questi anni di guerra, nei modi più diversi, anche da lontano, mai li hanno dimenticati.

Caro padre Ibrahim, com’è ora la situazione ad Aleppo?

La situazione non è semplice: la guerriglia continua e su almeno tre quartieri di Aleppo, i missili non smettono di cadere. Si combatte dalla periferia Ovest della città fino ad Idleb, dove centinaia di gruppi armati si sono raccolti dopo essersi ritirati da altre parti della Siria.

Abbiamo i problemi di sempre: l’elettricità che manca, l’acqua che va e viene. La piaga più grande però rimane la mancanza di lavoro. L’85-90 % delle nostre famiglie continua ad essere dipendente dal pacco alimentare mensile e per le cure sanitarie (da quelle base fino agli interventi chirurgici). Oggi aiutiamo 1100 famiglie di tutti i riti cristiani nella città e anche alcune famiglie musulmane che sono nel bisogno.

L’ultima che vi posso raccontare è quella di un giovane padre che per sopravvivere fa tre lavori, notte e giorno, mentre a casa lo aspettano la moglie e la bimba appena nata. Senza gli aiuti non riuscirebbero ad arrivare a fine mese o a pagare le cure per la piccola (medicine, pannolini, abiti). Noi aiutiamo le giovani coppie, sobbarcandoci i costi delle gravidanze, dei parti e dei primi mesi di vita dei bambini perché abbiamo chiaro che la nostra unica speranza è riuscire ad accogliere la vita nascente, donata dal Signore.