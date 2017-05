Ecco i 4 ticinesi al servizio del Papa

di Cristina Vonzun

Quattro delle quaranta nuove reclute della Guardia Svizzera Pontificia (GSP) che giureranno oggi a Roma la loro fedeltà al Papa e alla Chiesa, impegnandosi in qualità di alabardieri per un periodo di minimo due anni, in Vaticano, sono ticinesi. Questi giovani sono le prime leve a giurare dopo aver seguito il nuovo modello della scuola reclute per le Guardie del Papa: un mese nel centro di formazione della polizia del canton Ticino a Isone, prima di iniziare il corso in Vaticano. I quattro ticinesi sono Dario Fornasari di Mendrisio, Ivan Landrini di Iseo ma originario di Bosco Gurin, Filippo Maria Inches di Vacallo e Barnabé Borreggine, originario di Brione sopra Minusio, residente a Yverdon les Bains. Ivan e Dario hanno fatto la scuola reclute per la Guardia Svizzera a Isone, mentre Filippo e Barnabé, entrati qualche mese prima nel Corpo della GSP, hanno seguito l’iter formativo a Roma.

Ivan Landrini

Ivan Landrini ha 21 anni e prima di iniziare la formazione come Guardia Svizzera ha acquisito la professione di spazzacamino, frequentando la scuola a Trevano e lavorando successivamente a Losone e nelle valli. «Le quattro settimane di corso con la Polizia cantonale ad Isone sono state una bella esperienza» spiega Ivan. Per lui la scelta di diventare Guardia Svizzera parte da lontano. «Ho deciso di entrare nel Corpo della GSP - racconta - perché questo è stato un sogno che ho avuto fin da piccolo. Allora era la divisa che mi attirava, poi negli anni la scelta è maturata, coinvolgendo anche un cammino di fede: per me oggi questa è una possibilità concreta di rendere un servizio alla Chiesa e al Papa». Ivan non appartiene a movimenti ecclesiali ma ha semplicemente incontrato la fede nella sua famiglia e l’ha coltivata in parrocchia. È un giovane mosso dal desiderio profondo di mettersi a disposizione di qualcosa di grande. «Quello che qui mi colpisce di più sono la vicinanza al Santo Padre - continua -, il contatto con i pellegrini di tutto il mondo, ma anche la vita con i compagni della Guardia». La domenica di Pasqua Ivan ha avuto un incontro personale con il Papa, ora attende di poterlo salutare di nuovo, sabato, quando il Santo Padre riceverà le nuove guardie e i loro famigliari.

Dario Fornasari

Dario Fornasari ha 22 anni ed è nato a Mendrisio. Dopo aver conseguito la maturità ha fatto la scuola reclute nell’esercito svizzero e successivamente il percorso di formazione per diventare sergente. Durante il servizio militare Dario ha inoltrato la richiesta per entrare nel Corpo della GSP. «Ho scelto un’esperienza che fosse importante sia per la mia spiritualità sia per la mia formazione professionale al fine di acquisire delle qualifiche in vista del lavoro che vorrei fare in futuro. Conto, infatti, di entrare o nella Polizia o nel Corpo delle Guardie di Confine», spiega. Dario è positivamente impressionato dall’esperienza di servizio che sta facendo a Roma e dall’ambiente che ha trovato. «Il servizio di GSP non è un lavoro come un altro. Ci sono attimi, ad esempio quando sei all’interno del Palazzo apostolico, in cui c’è tempo per riflettere, per pregare, per pensare anche al proprio futuro, dopo il servizio qui a Roma». Dario ci racconta di essere molto impressionato dallo stile di papa Francesco: «Non avrei mai pensato che un’autorità come il Papa potesse mettersi in gioco così come fa lui, tra la gente. Il Santo Padre è una persona molto alla mano, capace di accogliere chiunque, ascoltarlo, aiutarlo. Questo lo vedo facendo servizio d’ordine alle udienze».

Barnabé Borreggine

Barnabé Borreggine ha 22 anni. È originario di Brione sopra Minusio, ma è nato e cresciuto a Yverdon. Ha conseguito una formazione di assistente sociosanitario. Poi è stato un mese in Africa, in Burkina Faso, dove ha lavorato come infermiere per le emergenze traumatiche. Al rientro dall’Africa, Barnabé ha maturato la scelta di partire per la GSP. Borreggine ha sempre coltivato il desiderio di servire, in una qualche forma, la Chiesa e il Papa. «Grazie alla mia famiglia ho frequentato l’esperienza del Cammino Neocatecumenale, così ho avuto modo di incontrare una fede viva. Sono stato alla Giornata Mondiale della Gioventù di Madrid, nel 2011, che per me è stata un’esperienza molto significativa». Barnabé considera il servizio nella GSP come un’occasione di maturazione umana e cristiana. «In questo momento, a 22 anni, ho qui a Roma una grande possibilità per crescere umanamente e nella fede. È vero che il lavoro nel Corpo della GSP è intenso, ma il fascino di questo servizio mi pare predomini sulla fatica». Parlando di impegno quotidiano, Barnabé non nasconde di essere motivato dall’esempio di papa Francesco. «Mi colpisce come il Santo Padre vive il suo ministero: si alza molto presto la mattina, poi tutta la sua giornata è ritmata da una miriade di incontri e di udienze. Sembra che non sia mai stanco. Il Papa ha una forza interiore ed esteriore impressionante. Anche davanti alle critiche, soprattutto mediatiche, lui è capace di restare fermo e determinato nelle sue idee». In mezzo alla folla che arriva a Roma per partecipare alle tante funzioni, a volte si fanno incontri che restano impressi nell’anima. Barnabé ci racconta il suo: «Ho incontrato una famiglia arrivata dal Nord della Francia per la canonizzazione di Madre Teresa. Avevano una figlia disabile grave ma purtroppo non si erano procurati i biglietti (gratuiti) che occorre avere per accedere alla piazza. Mi hanno chiesto se potevo aiutarli. Così li ho accompagnati in un posto da cui hanno potuto vedere il Papa. Erano felicissimi e questo ha rallegrato anche me, anche se io non ho fatto moltissimo».

Filippo Inches

Filippo Inches, di Vacallo, ha 24 anni. Dopo la maturità liceale ha conseguito all’USI il bachelor in lingua, letteratura e civiltà italiana. Filippo è a Roma da quasi un anno. Anche lui, come gli altri ticinesi, ha coltivato fin dall’infanzia questo desiderio di entrare nel Corpo della GSP. Durante gli studi universitari l’ideale ha preso consistenza. «Gli studi umanistici indubbiamente mi hanno spinto in questa direzione: il fascino di Roma, infatti, è unico. Ma anche la fede - ci dice - è un tassello importante, se non il principale riguardo a questa scelta». Filippo ci illustra i compiti principali di una GSP: «I nostri compiti si dividono tra servizio d’onore e servizio d’ordine. Il servizio d’ordine lo vedete tutti, è quello che facciamo alle udienze, durante le funzioni in Basilica oppure ogni giorno agli ingressi del Vaticano. Il servizio d’onore è quello che svolgiamo al Portone di Bronzo e all’Arco delle Campane che sono le due entrate ufficiali d’onore dello Stato Vaticano. Poi ci sono i picchetti d’onore, ad esempio quando arrivano delle personalità politiche, dei presidenti, degli ambasciatori. Ci disponiamo in fila e presentiamo l’arma». Essere responsabili della sicurezza del Santo Padre, in questo momento storico non è evidentemente un compito facile per la GSP. «Nella formula del giuramento il testo che più colpisce è la parte in cui ci è chiesto di dare la vita - se occorre - per il Papa. Chiaramente c’è la consapevolezza del momento storico che stiamo vivendo - dei pericoli. Quello che credo sia importante soprattutto è fare un buon lavoro di sicurezza preventiva. Ci viene chiesto di anticipare i problemi. L’importante, inoltre, è di non dare l’idea di una Chiesa militarizzata, trasmettendo così un messaggio sbagliato verso l’esterno».

Con Filippo, che è a Roma da più tempo rispetto ai compagni, parliamo degli incontri tra il Papa e le Guardie: «Il Papa è come lo si vede in televisione, sempre molto cordiale. Se capita - durante un servizio - di incontrare il Santo Padre, lui ama salutare il personale che lo circonda o stringendo la mano o rivolgendosi a loro affettuosamente». Anche per Filippo l’esperienza nel Corpo della GSP è arricchente sotto molti aspetti: nei rapporti con i compagni, nella vita privata, dal punto di vista della fede e nell’incontro con le persone che vivono in ambito ecclesiale, in Vaticano. «Molti prelati hanno una sensibilità ed un’attenzione non comune alle persone, difficile da trovare nella vita di tutti i giorni».

IL VIDEO DEL GIURAMENTO DELLA GUARDIA SVIZZERA PONTIFICIA DEL 2016

Ieri e oggi dal Ticino e soprattutto dai Comuni di questi giovani arriveranno a Roma parenti e amici per partecipare al solenne momento del giuramento. Non va poi dimenticato che oggi giurerà in italiano anche il poschiavino Manuele Costa di Li Curt.