Edizione speciale del Catechismo

La Tipografica Varese (LTV), una delle più importanti realtà europee per la stampa di libri, ha stampato una speciale edizione del Catechismo della Chiesa cattolica, presentata oggi alla presenza di papa Francesco in Vaticano. Per celebrare il 25esimo anniversario della pubblicazione del Catechismo della Chiesa cattolica, promulgato nell'ottobre 1992 da Giovanni Paolo II, il Gruppo Editoriale San Paolo, in coedizione con la Libreria Editrice Vaticana, ha infatti presentato la speciale edizione dell'opera, corredata da un nuovo commento teologico-pastorale.

Coordinati da monsignor Rino Fisichella, oltre 40 teologi e catecheti di tutto il mondo hanno riletto gli articoli del Catechismo alla luce delle sfide poste dall'attuale contesto culturale, tenendo conto dei cambiamenti e dei più importanti documenti magisteriali degli ultimi 25 anni.

La speciale edizione del Catechismo, in formato 14x21 centimetri e di 1720 pagine, è stata stampata dalle rotative de La Tipografica Varese su carta bibbia avoriata da 40 grammi. La produzione, particolarmente complessa da realizzare per la bassa grammatura della carta impiegata e per la presenza di pagine con immagini a quattro colori, è stata realizzata in allestimento cartonato.

Alcune copie con lavorazione particolare - in pelle bianca di spaccato di vitello e incassate a mano - sono state destinate allo stesso papa Francesco e a monsignor Fisichella, coordinatore dell'opera.

"Siamo davvero orgogliosi di essere stati scelti per realizzare questa particolare edizione del Catechismo della Chiesa Cattolica", afferma Luca Bellezza Fontana, Sales and Customer Service Manager de La Tipografica Varese. "LTV è una delle poche aziende europee ad essere in grado di stampare carte particolarmente leggere, fino a 27 grammi, e per di più a colori. Una competenza tecnica, figlia delle tecnologie impiegate e di 90 anni di esperienza nel settore, che ci ha premiati".

