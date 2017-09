Eremiti in Svizzera sulle orme di San Nicolao

di Cristina Vonzun

Eremiti in Svizzera, anzi più correttamente eremiti cristiani, perchè la specificazione in questo caso è d’obbligo. Siamo andati alla loro ricerca riprendendo il percorso di chi negli scorsi anni, per motivi di studio o curiosità giornalistica, ha inseguito le loro tracce sul territorio elvetico. Cosi, alla vigilia della festa di San Nicoalo della Flüe (il 25 settembre) abbiamo trovato alcuni suoi “successori” sul suolo elvetico.

Lo stato di vita eremitica ufficiale per la Chiesa deve corrispondere ad una serie di indicazioni espresse nel Codice di diritto canonico. I nostri eremiti forse non rispondono esattamente a tutti questi criteri, anche perchè in alcune regioni della Svizzera al vescovo, che dovrebbe essere il punto di riferimento canonico di questa forma di vita, subentrano parrocchie e comunità locali.

Tuttavia gli eremiti di cui abbiamo avuto notizia sono cristiani, si ispirano all'antica forma di vita nata nei primissimi secoli dopo Cristo nel deserto egiziano e che corrisponde alla primo germe di vita monastica. Dal deserto egiziano la vita eremitica si diffuse in tutto il mondo allora conosciuto, arrivando anche alle nostre latitudini. Se nella vicina Italia oggi abbiamo circa 1600 eremiti, in terra elvetica la situazione è più a “geometria variabile”.

Gli eremiti svizzeri (che non appaiono in internet e neppure nell’elenco telefonico) vogliono restare alla larga da qualsiasi forma di reperibilità mondana e chiedono, in quasi tutti i casi incontrati, l’anonimato. Di alcuni di loro abbiamo appreso notizie più sicure, tanto da permetterci di scrivere qualcosa alla vigilia della Festa di San Nicolao della Flüe, l'eremita del Ranft.

Nelle scorse settimane abbiamo già presentato nell’inserto di catholica del GdP del 19 agosto, Michael Daum, l’ex politiziotto tedesco padre di 5 figli ritiratosi da un’anno a vita eremitica in un eremo di lunga tradizione vicino a Soletta.

Un’altra figura di questo tipo è padre Jakob Steiner, eremita nell’Oberland bernese. Padre Steiner ha 80 anni. La prima seria chiamata alla vita religiosa l’ha ricevuta nella sua Einsiedeln, circa 70 anni fa, il giorno della cresima. Quel giorno ha sentito vera per sé la vita consacrata, esattamente una chiamata al sacerdozio.

In realtà Jacokb Steiner ha percorso un’altra via che potremmo definire "parallela": dopo gli studi ad Einsiedeln è andato a lavorare e vivere a Berna. Qui ha scelto di essere un *eremita nel mondo”, esercitando un lavoro all’ospedale e abitando in un appartamento in cui ritirarsi alla sera e nel tempo libero per dedicarsi all’incontro con Dio.