Fatima, 100 anni dopo il miracolo

di Ilaria Sargenti

Un paesino di una provincia rurale, in Portogallo, cento anni fa. Si era in piena guerra mondiale e nel Paese la Chiesa era mal tollerata. Qui, il 13 maggio 1917, la Madonna apparve a tre bambini, tre piccoli pastori: Lucia, Giacinta e Francesco. Abbiamo chiesto allo storico della Chiesa don Carlo Cattaneo di aiutarci a conoscere il contesto politico, storico e culturale in cui le apparizioni di Fatima ebbero luogo.

Il Portogallo era entrato in guerra contro la Germania e l’impero austro-ungarico nel marzo 1916 e da sette anni la Repubblica aveva preso il posto della monarchia. La rivoluzione scoppiata la notte tra il 3 e il 4 ottobre 1910 aveva deposto il re Manuel II di Braganza. Fu una transizione, nel complesso, pacifica: la Repubblica, si disse allora, fu proclamata “al telegrafo”, senza spargimento di sangue e senza resistenza. Il governo repubblicano, composto principalmente da uomini affiliati alla Massoneria, nel 1911 votò la separazione fra Stato e Chiesa, ispirandosi alla legislazione francese del 1905 “ma con l’aggiunta di severi provvedimenti”. La Chiesa cattolica, che perse lo statuto di religione dello Stato, divenne il principale obiettivo della politica di laicizzazione che la nuova Repubblica instaurò in Portogallo. I gesuiti, richiamata in vita una legge risalente al marchese di Pombal (1699-1782), furono espulsi e privati della nazionalità portoghese, soppresse le Congregazioni religiose e incamerati i loro beni, aboliti i voti religiosi, proibito l’insegnamento religioso nelle scuole. Fu approvata una legge sul divorzio, poi sulla cremazione dei cadaveri, sulla secolarizzazione dei cimiteri, sulla proibizione di indossare l’abito talare. Si limitò l’uso della campane delle chiese e fu soppressa la celebrazione pubblica delle feste religiose. Vi furono intemperanze nei confronti dei Seminari: il governo si riservò il diritto di nomina dei professori e la determinazione dei programmi di studio. Molti luoghi di culto furono saccheggiati e profanati.

Papa Pio X, come nel caso della Francia, non accettò alcun compromesso col governo ateo della nazione lusitana e così pure si comportò l’episcopato locale. Quattro vescovi furono costretti a prendere la via dell’esilio, mentre il vescovo di Porto fu incarcerato, sorte che toccò anche a diversi preti.

Fino a che punto la Chiesa era ostacolata? Il popolo era libero di frequentare chiese e Sacramenti? La devozione popolare doveva essere ancora ben salda, come testimonia la fede semplice ma forte dei tre pastorelli Francesco, Giacinta e Lucia. O iniziava già a crearsi un divario tra città e campagne?

I fedeli, certo, potevano, almeno nelle campagne, partecipare alla celebrazione della Messa e ricevere i Sacramenti. Alla politica di laicizzazione dello Stato la Chiesa portoghese «rispose anche con vari elementi favorevoli alla cristianizzazione delle masse, come le missioni popolari e le prediche, le feste e le processioni, i pellegrinaggi e i più diversi atti di devozione, in particolare all’Eucaristia, alla Vergine Maria e al Sacro Cuore. Molte di queste forme di devozione risentirono dell’ostilità repubblicana, delle sue misure di controllo e delle restrizioni alle manifestazioni pubbliche. Sopravvissero e si intensificarono, però affermando la sensibilità religiosa del popolo portoghese». In questo Fatima, come si legge nell’introduzione al recentissimo volume edito a cura del Santuario «Documentazione critica su Fatima» (2016), «poté costituirsi come spazio di convergenza di un cattolicesimo che si ricomponeva attraverso la via dell’unità, su una base religiosa e devozionale che le apparizioni si occuparono di confermare e fomentare». Nel 1916 fu organizzata in tutto il Portogallo la «crociata del rosario» alla quale diedero la loro adesione migliaia di persone. In particolare, ci si impegnava a «recitare il rosario tutti i giorni, di preferenza in famiglia, e sempre in comune, per la rinascita temporale e spirituale» del Paese.

La civiltà contadina dei piccoli centri, come quello dove abitavano i tre veggenti, era lontana dai fermenti politici e dall’anticlericalismo che, invece, si respirava a pieni polmoni nelle grandi città. La vita a Aljustrel era regolata dalle proprie tradizioni secolari: la maggior parte degli abitanti viveva dei frutti della terra e la vita di ogni giorno era scandita dall’alternanza delle stagioni e delle feste religiose.La rivoluzione, con le sue fragili strutture politiche, non aveva risolto il problema della povertà e dell’arretratezza del Portogallo. Francisco, Giacinta e Lucia facevano parte di quell’ottanta per cento di analfabeti che appesantivano la situazione culturale del Paese, specialmente nelle zone interne e rurali, come Fatima. Le scuole erano poche e accentrate nelle città. Nelle campagne, i rari edifici scolastici erano dei conventi in disuso o stabili in affitto, a metà tra la spelonca e la stalla. Secondo la legge, la scuola era obbligatoria ma, come scrive all’inizio del ‘900 José Maria Eça de Queirós, giornalista e diplomatico, «i bambini tra i sette e i dieci anni già menano i buoi, pascolano il bestiame, raccolgono la legna [...]. Sono alti quanto le zappe, ma hanno l’utilità degli uomini. Escono all’alba, ritornano al tramonto». La situazione, all’epoca delle apparizioni, non era mutata.

Autorità contro: la battaglia si fece sulla stampa

Quale fu la reazione della Chiesa quando la voce delle apparizioni cominciò a circolare, nel maggio-giugno del 1917? Chi furono i protagonisti - autorità laiche ed ecclesiastiche - che seguirono le vicende di Fatima in Portogallo e a Roma?

Le apparizioni di Fatima ebbero, da subito, almeno in Portogallo, ripercussioni sulla stampa lusitana che divenne, ben presto, un “palco di discussione”. Alla carta stampata ricorse chi voleva far conoscere i fatti avvenuti alla Cova da Iria e chi, invece, considerava gli avvenimenti “come un regresso della modernità, che prescinde dalla scienza e dalla ragione per creare l’illusione del miracolo”. La campagna di stampa, ispirata dall’anticlericalismo, si fece più tenace quando il vescovo di Leiria mons. Josè Correira da Silva, convinto della soprannaturalità dei fatti, si affrettò ad acquistare tutto il terreno della Cova da Iria (più di 125.000 mq). Si affermava, soprattutto dalle colonne del giornale “O Seculo”, che la ragione vera di tutto quel movimento religioso era di trasformare Fatima in una fabbrica di miracoli e di denaro. Gli anticlericali si aspettavano, probabilmente, che sorgessero i primi alberghi per gridare con più efficacia allo scandalo dei preti, “che volevano industrializzare la Cova da Iria per trarne maggior profitto a spese dei fedeli”. Le autorità locali e le frange anticlericali ponevano ostacoli ai pellegrinaggi. “Nel maggio 1920, il governatore civile di Santarém diede l’ordine di proibire le manifestazioni religiose del 13 maggio. Prima del pellegrinaggio del giugno 1921 il reggente della frazione di Fatima ricevette indicazioni dall’amministratore del comune di Vila Nova de Ourém affinché ‘non autorizzi tali manifestazioni che denotano soltanto fanatismo e non onorano la repubblica in nessuna delle sue leggi fondamentali [...]’ A corollario di questo ambiente ostile ci fu l’esplosione di una bomba nella cappella la notte del 6 marzo 1922”.

I fatti di Fatima divennero oggetto di attenzione da parte dell’autorità ecclesiastica: si promosse la visita alla Cova da Iria, si autorizzò la celebrazione eucaristica, si adottarono misure disciplinari per “moderare eccessi ed evitare abusi, nel proibire l’uso di razzi e di bevande alcoliche nel luogo delle apparizioni, per ordinare i pellegrinaggi, in un appello all’aiuto reciproco, alla devozione e alla penitenza e per regolamentare le questue”. Il 3 maggio 1922 si ebbe la costituzione della Commissione che avrebbe dovuto istruire il processo canonico con il quale ci si poti potesse pronunciare, in modo definitivo, sulle apparizioni. Il 31 aprile 1930 fu approvanciare, in modo definitivo, sulle apparizioni. Il 31 aprile 1930 fu approvato il rapporto finale della Commissione e il 13 ottobre 1930 il vescovo di Leiria pubblicò la lettera pastorale nella quale dichiarava “degne di credibilità le visioni dei bambini a Cova da Iria [...] e autorizzava il culto di Nostra Signora di Fatima”. Gli avvenimenti di Fatima varcarono, progressivamente, i confini del Portogallo grazie, soprattutto, agli allievi del Collegio portoghese di Roma. L’Osservatore Romano, quotidiano della Santa Sede, per la prima volta, il 3 giugno 1928 si occupò della località nella Serra d’Aire con un articolo dedicato al pellegrinaggio del 13 maggio di quell’anno nel quale si definiva Fatima “la Lourdes portoghese, mettendo in evidenza l’entusiasmo della folla dei pellegrini, [...] la storia degli avvenimenti di Fatima”. Uno scritto che, forse più di altri, testimoniava ormai, l’internazionalizzazione degli avvenimenti avvenuti, undici anni prima, alla Cova da Iria.