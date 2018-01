Filippo e Paolo: due figure, due percorsi

SPECIALE SABATO - Il vescovo Valerio, nel primo incontro dell’anno con i giovani, ha sottolineato le loro vocazioni per far riflettere i presenti sulla propria esperienza.

di Rolando Leo

Filippo e Paolo: due figure diverse e soprattutto due percorsi di fede diversi. Il vescovo Valerio, durante il primo incontro dell’anno con i giovani tenutosi lo scorso sabato, ha sottolineato proprio queste due vocazioni, cercando di far riflettere i presenti sulla propria esperienza. Gli Atti ci mostrano la diffusione del Vangelo nel mondo, ma l’autore, Luca, evidenzia una realtà misteriosa, magari anche contraddittoria, mostrandoci due fazioni: da una parte la Chiesa che sembra vulnerabile e dall'altra i persecutori che pensano di distruggerla per affermare il Regno di Dio. Questa Chiesa che sta seguendo Gesù nella persecuzione diventa missionaria (At 8,4).

L’attesa e la povertà

La gente ascolta e vede segni; questo inizialmente è il motore del successo della predicazione di Filippo. Anche Simone il Mago fa strabiliare coi suoi segni magici, eppure di fronte alla testimonianza di Filippo pure Simone si converte. I segni quindi non sono una via sufficiente. C'è la Parola. E poi tutti seguono Filippo. Simone si “attacca” a Filippo. È una grande tentazione quella di farsi definire da qualcuno il santone della situazione dimenticando la nostra vocazione e la nostra origine e soprattutto chi ci chiama e chi ci salva. Non è lo stile di Gesù: Gesù lascia liberi, guarisce e rende autonome le persone, che vanno per la loro strada.

«È necessaria però anche la conferma di una storia, di avvenimenti, dell’origine di questa Parola, di questa predicazione», ha detto il Vescovo; «questa è garantita, come afferma il testo, dagli apostoli che arrivano da Gerusalemme», ha continuato. «Senza questa memoria non c’è Chiesa (una, santa, cattolica ed apostolica)», ha affermato mons. Valerio ai giovani. Ma c’è anche la fatica di attendere proprio il tempo, lo Spirito Santo. Simone il Mago pensa di poterlo comprare, mentre gli apostoli hanno dovuto attendere il tempo (stare finché il dono arrivò, come fecero appunto a Gerusalemme). Per attendere occorre riconoscere la nostra povertà, anche nella Chiesa.