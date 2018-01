Da Ginevra alle Ande: il Vangelo dei poveri

Toccherà al missionario di origine ginevrina padre Xavier Arbex, l’onore di ricevere la visita “privata” di papa Francesco, nella casa di accoglienza per ragazzi “El Principito” a Puerto Maldonado, nel cuore dell’Amazzonia peruviana. E pensare che il sacerdote 75enne non ama farsi pubblicità, e ha già chiesto al suo vescovo di stargli accanto nel momento in cui leggerà il discorso per il Papa: «Penso che sarò molto commosso e non sono sicuro di riuscire ad arrivare alla fine», ha raccontato al portale d’informazione cattolica cath.ch. Padre Xavier ha dedicato 45 anni della sua vita alla popolazione peruviana, tra gli altipiani andini e la foresta equatoriale. Padre Xavier percepisce che la gente di Puerto Maldonado non vede di buon occhio la venuta del Papa nella regione:

«Non si dice ma si sente. La gente pensa che Francesco denuncerà lo sfruttamento minerario e il disboscamento illegale, due attività da cui dipendono comunque i salari di parecchie persone qui, anche se indirettamente. Malgrado ciò, la visita del Papa e la prospettiva di un Sinodo sull’Amazzonia nel 2019 sono dei momenti molto interessanti e motivo di speranza per la Chiesa». A padre Xavier papa Francesco piace molto: la sua elezione è stata uno dei momenti più belli della sua vita, dice.

«A Ginevra, dopo gli studi, ho lavorato in una Parrocchia operaia. Dal momento che parlavo spagnolo sono entrato in contatto con lavoratori spagnoli che venivano sfruttati. In quell’occasione mi sono reso conto che avrei dovuto cambiare il mio sguardo e osservare il mondo a partire dai più poveri. Questo mi ha predisposto ad avere una visione di Chiesa analoga a quella di papa Francesco. Sono partito per il Perù proprio per sperimentare se fosse vero che laggiù l’evangelizzazione si facesse a partire dalla storia della cultura locale e della gente».

Da quel momento il prete ginevrino è passato dall’esperienza terribile dell’assistenza in un carcere a quella del sincretismo religioso dei popoli delle Ande: «Lassù le processioni sono spesso più importanti del Vangelo. Ma alla fine quello che importa è il fatto che la gente abbia fede e speranza. Che la loro fede sia fondata sulla ragione o sull’immaginario, alla fine non sono che due percorsi diversi». Lavorando sull’altipiano padre Xavier vedeva spesso ragazzini di 12 o 13 anni partire verso la foresta amazzonica per essere sfruttati nelle miniere. Molti sparivano. È allora che il sacerdote decise di spostarsi in Amazzonia, e di lavorare per i minatori contro lo sfruttamento. A Puerto Maldonado, infine, padre Xavier è arrivato una ventina d’anni fa, bisognoso di una vita più sedentaria a causa del mal di schiena dovuto ai continui spostamenti a cavallo o in jeep.

Con alcuni amici ha fondato la Casa d’accoglienza “El Principito” (Il piccolo principe) per 20-40 ragazzi dai 3 ai 25 anni. «Qui da noi devono sentirsi a casa. Non li mettiamo in strada a 18 anni, prima ultimano l’università, o la formazione professionale». Questi ragazzi venerdì a mezzogiorno (le nostre 17) riceveranno la visita di Francesco. «Ci dà così tanto lavoro questo avvenimento!», spiega p. Xavier. «I contatti con la stampa, con i servizi di Stato, con le forze dell’ordine, con il Vaticano. «Ho dovuto anche spedire a Roma il discorso che pronuncerò».

(catt.ch/Red)