Giovani: il Papa vi chiede di dire la vostra

di Cristina Vonzun

Papa Francesco in vista del prossimo Sinodo dei vescovi dedicato alle nuove generazioni che sarà nell’autunno 2018, ha già messo in moto la Chiesa “giovane”. Da alcuni mesi è online un questionario che qualsiasi ragazzo o ragazza, in età tra i 16 e i 29 anni, può compilare. Il questionario si raggiunge online nel sito http://youth.synod2018.va ed è in 6 lingue. Il tempo di compilazione è di circa 30-40 minuti. Le domande sono a taglio sociologico, si parla di lavoro giovanile, scuola, rapporto giovani-società, Chiesa, fede, valori. Dallo stesso sito si può scaricare la lettera che il Papa ha scritto ai giovani in vista del Sinodo.

La compilazione del questionario si concluderà il 31 ottobre prossimo. Nel frattempo è già stato compilato un secondo questionario indirizzato a gruppi, associazioni e movimenti che ha avuto lo scopo «di capire come si opera nelle Diocesi per l’accompagnamento dei giovani e per il loro discernimento», ci spiega don Rolando Leo, assistente diocesano di Pastorale giovanile.

Don Leo, che attenzione le pare ci sia da parte dei giovani al questionario personale che è online dall’inizio dell’estate?

Da Roma gli organizzatori della raccolta di dati hanno pensato di rendere totalmente autonomi i ragazzi, affinché prendano loro stessi, ognuno per suo conto, l’iniziativa di accedere al questionario e rispondere individualmente alle domande. Speriamo che la formula scelta sia vincente e che i giovani si sentano davvero chiamati ed interpellati, protagonisti di questa grande tavola ritonda mondiale, per fare sentire la loro voce. Da parte nostra, nei prossimi giorni raggiungeremo il maggior numero possibile di giovani tramite giornali e social network.

Perché, un giovane dovrebbe rispondere al questionario, che –ricordiamo – è riservato e anonimo?

Il giovane va inserito, introdotto; va aiutato a cogliere la portata dell’evento. Infatti il pregio di un’inchiesta del genere è che permette alla Chiesa universale di entrare in contatto con i giovani tutti, di qualsiasi estrazione sociale e, a detta del Papa, di qualsiasi posizione religiosa. Soprattutto permette ai ragazzi di esprimersi con modalità prescelte in merito al loro coinvolgimento nella Chiesa, descrivendo il loro senso di appartenenza ecclesiale e monitorando la loro adesione alla Chiesa. Come si sentono Chiesa i giovani? Come vedono la Chiesa? Come ne fanno parte? Si sentono protagonisti, in dialogo con questa istituzione? Si sentono accolti, guardati, compresi, amati?

Il link diretto al questionario: https://survey-synod2018.glauco.it/limesurvey/index.php/147718