I vescovi svizzeri in pellegrinaggio al Ranft

In occasione del 600esimo della nascita di Nicolao della Flüe, i vescovi svizzeri, riuniti per la loro Assemblea ordinaria, si sono recati all'eremitaggio del Santo.

I vescovi svizzeri hanno compiuto oggi un significativo pellegrinaggio in occasione del 600 esimo della nascita di Nicolao della Flüe, Santo Patrono della Svizzera. I presuli che in questi giorni hanno avuto la loro Assemblea ordinaria presso la casa Betania di St. Niklausen (Obwaldo) che si trova non molto distante dall’eremitaggio di Nicolao, hanno compiuto questo gesto significativo per onorare il Santo. Il vescovo di Basilea Felix Gmür ha presieduto la liturgia nella chiesetta del Ranft davanti a diversi fedeli.

