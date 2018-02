Il coraggio profetico di Benedetto

di Cristina Vonzun

L’11 febbraio di 5 anni fa siamo stati tutti colti da un’incredibile sorpresa quando è giunta nelle redazioni giornalistiche e nelle case di tutto il mondo la notizia della rinuncia al Pontificato da parte di papa Ratzinger. Le analisi che ne seguirono in quelle ore e nei mesi successivi furono ricche di spunti, ci fu anche chi avanzò -e ogni tanto riprova a proporre- tesi a dir poco bizzarre, forse più sconfinanti nel genere dei romanzi di Dan Brown che appartenenti al mondo reale. Personalmente vorrei tornare sugli aspetti “umani” del papato che quella rinuncia ha straordinariamente evidenziato. Fu il Papa stesso a mettere in luce le ragioni vere di quella scelta: Ratzinger aveva lasciato il suo incarico soprattutto perché «il vigore» «nel corpo e nell’animo», disse, era «diminuito».

Un gesto umile e insieme profetico: l’affermare di essere un uomo come tutti che ad un certo punto deve arrendersi all’età che avanza e alle condizioni psicofisiche che diventano progressivamente incompatibili con il ministero impegnativo che svolge e che -dunque- apre profeticamente una porta per i suoi Successori. Solo chi è toccato dall’anzianità, dagli acciacchi dilaganti, dalla debolezza fisica e dalla malattia può sapere quanto siano state fondate le parole che Benedetto pronunciò quel giorno di 5 anni fa e che riportiamo a pagina 6 dell’inserto di catholica di oggi. Ma queste parole sono state anche altamente coraggiose. Non solo perché Benedetto è stato il primo Papa a rinunciare per ragioni di anzianità, ma perché lo ha fatto dichiarandosi soprattutto “uomo” come tutti noi. Per molto tempo sul papato si sono infatti proiettate e si proiettano purtroppo ancora, talvolta, immagini sproporzionate. Piace allora pensare ai Pontefici che ribadiscono la loro umanità: Benedetto lo ha fatto nella rinuncia, Francesco lo fa tutte le volte che riconosce pubblicamente di essere un peccatore o che afferma di avere sbagliato, come ha fatto ancora di recente, davanti ai giornalisti del volo papale che lo riportava a casa dal suo sesto viaggio latinoamericano. Un’umanità ribadita anche da papa Wojtyla che “fuggiva” dal Vaticano per rigenerarsi nelle montagne, in estate e in inverno, andando a camminare o a sciare. Ma Benedetto con la sua rinuncia ha forse mandato un messaggio in più: ha parlato del modo di vivere il Pontificato dentro alle esigenze molteplici di questo XXI secolo dove tutto corre veloce, tutto è infinitamente complesso, dove i dossier di un Papa sono tanti, tantissimi e oggi grazie alle nuove forme di comunicazione si moltiplicano a ritmi impensabili 20 o 30 o solo 50 anni fa. Tutto arriva lì, tutto sale a quel piano e se le condizioni fisiche non sono ottimali, l’età è quella che è, la fatica può anche diventare ingestibile.

C’è da chiedersi, allora, se la rinuncia di Benedetto non contenesse il germoglio di quelle scelte di Francesco che hanno fatto discutere taluni e che percorrono la strada della collegialità di governo. La nascita del Consiglio dei Cardinali che aiuta il Papa nella riforma della Curia, il maggiore ruolo auspicato per le Conferenze episcopali, l’insistere su dinamiche sinodali, dunque di coinvolgimento e cammino di riflessione con la base, con il popolo, sono alcune strade percorse dal Papa argentino. Di certo sappiamo che il Successore di Benedetto, senza minimamente perdere di vista il Primato di Pietro ma rileggendone le modalità operative alla luce di un Vangelo che è da vivere e annunciare nell’infinita e dinamica complessità di questo XXI secolo, ha scelto espressamente questa direzione. Ratzinger forse, anche in questo, ha aperto una porta.