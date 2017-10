"Il cristiano non è fatto per la noia"

Nell'udienza generale del mercoledì Papa Francesco ha spiegato che la nostra esistenza sia laboriosa, per accogliere con gratitudine ogni giorno donatoci da Dio.

"Questo mondo esige la nostra responsabilità, e noi ce la assumiamo tutta e con amore" ha spiegato il Papa all'odierna udienza del mercoledì. "Gesù vuole che la nostra esistenza sia laboriosa, che non abbassiamo mai la guardia, per accogliere con gratitudine e stupore ogni nuovo giorno donatoci da Dio. Ogni mattina è una pagina bianca che il cristiano incomincia a scrivere con le opere di bene". "Noi siamo già stati salvati dalla redenzione di Gesù, però ora attendiamo la piena manifestazione della sua signoria: quando finalmente Dio sarà tutto in tutti".

Il cristiano non è fatto per la noia; semmai per la pazienza

Nulla è più certo, nella fede dei cristiani, di questo appuntamento, di questo appuntamento col Signore, quando lui venga", nel futuro del cristiano c'è il ritorno di Gesù e "Nessuna notte è così lunga da far dimenticare la gioia dell'aurora. Nella monotonia di certi giorni sempre uguali è nascosto un mistero di grazia" ha affermato il Papa. "Se rimaniamo uniti a Gesù, il freddo dei momenti difficili non ci paralizza; e se anche il mondo intero predicasse contro la speranza, se dicesse che il futuro porterà solo nubi oscure, il cristiano sa che in quello stesso futuro c'è il ritorno di Cristo", ha concluso il Pontefice.

La rassegnazione non è una virtù cristiana. Come non è da cristiani alzare le spalle o piegare la testa davanti a un destino che ci sembra ineluttabile", ha sottolineato ancora Bergoglio.

In conclusione Francesco ha lanciato l'appello ha pregare il Rosario "per l'intenzione della pace nel mondo".

(Red/Avvenire)