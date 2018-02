Il nuovo libro del Papa: "Dio è giovane"

Il nuovo volume uscirà il 20 marzo, in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù. Francesco ha voluto vergare di suo pugno il titolo sulle copertine in 6 lingue.

Il nuovo libro intervista di papa Francesco, “Dio è giovane”, uscirà con un grande lancio internazionale il 20 marzo 2018, in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù. Due anni dopo "Il nome di Dio è Misericordia", pubblicato in oltre 100 Paesi, un nuovo grande progetto editoriale caratterizza il pontificato di Francesco, il quale dedica il 2018 alle giovani generazioni in vista del grande Sinodo dei Giovani che si terrà in Vaticano nel mese di ottobre.

Il Papa ha voluto vergare di suo pugno il titolo del libro sulle copertine delle sei principali lingue. In Italia è pubblicato da Edizioni Piemme, casa editrice del Gruppo Mondadori, che ne gestisce i diritti mondiali. Il libro è preordinabile sugli store online.

In un volume intervista a sua firma, Papa Francesco si rivolge ai giovani di tutto il mondo, dentro e fuori la Chiesa, in un dialogo coraggioso, intimo, memorabile. Un messaggio di liberazione che attraversa il presente e disegna il futuro, costruendo un ponte tra le generazioni per rinnovare nel profondo le nostre società.

Conversando con Thomas Leoncini, Francesco analizza con forza e passione i grandi temi della contemporaneità, sottraendo le nuove generazioni, ovvero i grandi scartati del nostro tempo inquieto, dai margini in cui sono state relegate e indicandole come protagoniste della storia comune. Il libro anticipa e prepara il grande Sinodo dei Giovani che si celebrerà in Vaticano nell’ottobre 2018.

(Red/Vatican News)