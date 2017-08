Il Papa ai giovani: "Partecipate al Sinodo!"

Papa Francesco invita i giovani del mondo a mobilitarsi in vista del Sinodo dei Vescovi loro dedicato, in programma nell'ottobre 2018 sul tema "I giovani, la fede e il discernimento vocazionale". In un tweet diffuso stamane sul suo account in nove lingue @Pontifex, il Papa si rivolge direttamente a loro e li esorta a partecipare.

"Cari giovani, voi siete la speranza della Chiesa. Come sognate il vostro futuro? Partecipate al #sinodo18!", scrive il Pontefice, postando in coda al messaggio il link al questionario lanciato lo scorso gennaio insieme al documento preparatorio della 15/a assemblea generale ordinaria del Sinodo. Rivolto ai giovani fra i 16 e i 29 anni, il questionario intende coinvolgere le nuove generazioni attraverso una serie di domande le cui risposte serviranno a raccogliere elementi utili per l'elaborazione dell''Instrumentum laboris'.

Molta importanza alle comunicazioni sociali

"Io sono veramente lieto che il Santo Padre intervenga con il suo tweet e interviene sui giovani in questo momento anche nel giorno in cui si celebra la Giornata mondiale della gioventù dell'Onu", commenta alla Radio Vaticana il segretario generale del Sinodo dei Vescovi, cardinale Lorenzo Baldisseri. "Stiamo lavorando per la preparazione al Sinodo 2018 e abbiamo dato molta importanza alle comunicazioni sociali - aggiunge -. Vorrei sottolineare che il Sinodo dei Vescovi ha istituito recentemente un sito speciale per i giovani".

"Soprattutto - spiega ancora il porporato -, abbiamo messo un nuovo questionario adatto proprio per i giovani. Il sito si chiama 'youth.synod2018.va'. Questo tweet sicuramente è uno stimolo grande: è il Papa che si rivolge direttamente alla gioventù. In occasione della Veglia della settimana di preparazione alla Giornata mondiale della gioventù, il Papa ha detto: 'Il Sinodo è dei giovani: è vostro!'".

E a proposito del questionario online, richiamato anche dal Papa, come occasione per i giovani per far sentire le proprie speranze, desideri e anche i timori ai Padri sinodali, il card. Baldisseri sottolinea che "è questo che a noi interessa. Preparare il Sinodo dei giovani, preparare quell'evento in maniera diretta. Voi stessi, giovani, dovete essere preparatori perché essendo poi i protagonisti, come tali dovrete essere in condizioni di potere dare gli strumenti, gli argomenti affinché i Padre sinodali possano entrare nel vostro mondo e dare indicazioni utili per il vostro avvenire".

Come prossimo passo preparatorio al grande evento del prossimo anno, il segretario di Sinodo annuncia quindi che "dall'11 al 15 settembre noi teniamo un convegno, qui a Roma, di esperti che studieranno la tematica della gioventù".

(Ats)