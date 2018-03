Il Papa ai preti: "Siate vicini alla gente"

È la vicinanza quella che la gente vuole da un prete. Si è vicini o no alle persone nella loro vita quotidiana? O c’è questa vicinanza o ci si gioca la presenza di Cristo nella vita dell’umanità. Il Vescovo di Roma nel suo quinto appuntamento pasquale con i sacerdoti della sua diocesi nella Basilica di San Pietro per la messa crismale ha voluto nuovamente centrare questo tratto distintivo della vita sacerdotale, che non è declinabile perché conforma a Cristo stesso, conforma alla scelta di Dio perché è Dio che "ha scelto di essere uno che sta vicino al suo popolo". E perché la vicinanza non sia mai un aspetto opzionale per un sacerdote il Papa ha ribadito ai suoi preti nell’omelia che "è il Signore che ha voluto essere un un predicatore di strada, il 'Messaggero di buone notizie' per il suo popolo, il predicatore i cui piedi sono belli, come dice Isaia", pur avendo potuto benissimo essere uno scriba o un dottore della legge.

"Quando la gente dice di un sacerdote che 'è vicino' – ha detto oggi in San Pietro papa Francesco – di solito fa risaltare due cose: la prima è che "c’è sempre". E l’altra è che sa trovare una parola per ognuno. 'Parla con tutti – dice la gente –: coi grandi, coi piccoli, coi poveri, con quelli che non credono… Preti vicini, che ci sono, che parlano con tutti… Preti di strada'. E l’esempio su come essere vicini il Papa lo ha indicato nell’apostolo Filippo "uno che ha imparato bene da Gesù a essere predicatore di strada, uno di quelli che lo Spirito poteva 'sequestrare' in qualsiasi momento e farli partire per evangelizzare, andando da un posto all’altro… uno capace anche di battezzare gente di buona fede e di farlo lì per lì, lungo la strada".

L’invito a offrire vicinanza ai dolori e alle miserie umane, la compassione di un padre, con una parola, uno sguardo amabile, "quello di cui ha bisogno la gente, praticando 'la pastorale dell’orecchio' e guardando alla realtà senza averne paura" è quanto Papa Francesco aveva già raccomandato ai preti di Roma incontrati al Laterano all’inizio della Quaresima. "La vicinanza è più che il nome di una virtù particolare – ha perciò ripreso oggi – è un atteggiamento che coinvolge tutta la persona, il suo modo di stabilire legami, di essere contemporaneamente in sé stessa e attenta all’altro".

Attenti alla tentazione della 'verità-idolo'

Nella messa in cui benedice gli oli santi del crisma, dei catecumeni, degli infermi, che saranno poi inviati a tutte le parrocchie della diocesi per la celebrazione dei sacramenti, Francesco ha spiegato così che "la vicinanza è la chiave dell’evangelizzatore perché è un atteggiamento-chiave nel Vangelo (il Signore la usa per descrivere il Regno)". Ha poi chiarito che la vicinanza non è solo la chiave della misericordia è anche la chiave della verità: "Si possono eliminare le distanze nella verità? Sì, si può. Infatti la verità non è solo la definizione che permette di nominare le situazioni e le cose tenendole a distanza con concetti e ragionamenti logici. Non è solo questo. La verità è anche fedeltà (emeth), quella che ti permette di nominare le persone col loro nome proprio, come le nomina il Signore, prima di classificarle o di definire 'la loro situazione'". Ha pertanto invitato a stare attenti "a non cadere nella tentazione di farsi idoli di alcune verità astratte sono idoli comodi, a portata di mano, che danno un certo prestigio e potere e sono difficili da riconoscere. Perché la “verità-idolo” si mimetizza, usa le parole evangeliche come un vestito, ma non permette che le si tocchi il cuore. E, ciò che è molto peggio, allontana la gente semplice dalla vicinanza risanatrice della Parola e dei Sacramenti di Gesù".

Per non cadere nella tentazione di farsi idoli di alcune verità astratte bisogna chiedere la grazia – ha detto il Papa – e rivolgersi a "Maria, 'Madonna della Vicinanza', che col suo 'sì' ci ha avvicinato a Gesù per sempre" e imparare da lei come "saper stare lì dove si 'cucinano' le cose importanti, quelle che contano per ogni cuore, ogni famiglia, ogni cultura".

(Red/Avvenire)