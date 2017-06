Il Papa in Cile e Perù a gennaio 2018

Il 2018 di Papa Francesco si aprirà con un nuovo viaggio internazionale in Cile e Perù. Il Pontefice ha annunciato oggi, “accogliendo l’invito dei rispettivi Capi di Stato e Vescovi” - come rende noto un comunicato del direttore della Sala Stampa vaticana Greg Burke - si recherà nei due Paesi latinoamericani il dal 15 al 21 gennaio 2018, come rende noto un comunicato del direttore della Sala Stampa vaticana Greg Burke.

Bergoglio visiterà tre città cilene: Santiago, Temuco e Iquique (15-18), e tre città peruviane: Lima, Puerto Maldonado e Trujillo (18-21)., ma il programma dettagliato sarà comunicato a tempo debito. Contemporaneamente al bollettino vaticano, i vescovi delle rispettive Conferenze episcopali hanno diffuso la notizia nelle loro diocesi. I presuli cileni convocando una conferenza stampa trasmessa in diretta Facebook sulla pagina “Iglesia de Santiago”.

Il presidente dei vescovi monsignor Santiago Silva Retamales ha rimarcato la gioia per la visita “un Papa che pone al centro del suo ministero le periferie e l’incontro tra le persone, tra le persone e Dio, l’incontro di Cristo con la persona e la persona con Cristo”. “Santo Padre, da qui, a nome di tutto il Cile, le diciamo: “Bienvenido” in un Paese che vuole essere casa di tutti” ha detto Silva.

Presente anche il cardinale Riccardo Ezzati, arcivescovo di Santiago, una delle diocesi che visiterà Francesco il quale ha ricordato che l’invito a Francesco era era stato già presentato nel marzo 2013, pochi giorni dopo l’elezione sul Soglio petrino. Dunque, ha concluso l’arcivescovo di Santiago, «aspettiamo questa visita con cuore aperto e disponibile ad accogliere il messaggio del Papa che farà molto bene alla Chiesa e al nostro Paese». Paese che si è già messo a lavoro «per realizzare questa visita importante», come ha spiegato il segretario della Conferenza episcopale Fernando Ramos. «Ci prepariamo realizzando una coordinazione nazionale che prevede équipe necessarie per la preparazione e l’accoglienza. Da parte sua il governo ha confermato l’ampia volontà di collaborare».

Quello in Cile e Perù sarà il 21esimo viaggio internazionale di Papa Francesco (salvo che non venga confermato quello in India e Bangladesh), dopo la trasferta in Colombia del 6 all’11 settembre.

(Red)