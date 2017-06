Il Papa crea la Giornata mondiale dei poveri

È stato presentato in Vaticano il messaggio di Francesco in questo senso. La prima "edizione" si celebrerà il 19 novembre 2017 con il tema “Non amiamo a parole ma con i fatti”.

Tra le novità introdotte dal pontificato di Bergoglio c’è la prima giornata mondiale dei poveri che si celebrerà il 19 novembre 2017 con il tema “Non amiamo a parole ma con i fatti”. Oggi in Vaticano è stato presentato il messaggio del Papa per questa occasione. Bergoglio che, come ricordiamo, dichiarò di avere scelto il nome “Francesco” salendo al soglio pontificio volendosi così ricordare anche dei poveri, ha deciso di indire una giornata dedicata a chi vive in povertà.

Nel suo messaggio il Papa sottolinea quanto il "grido" dei poveri continui a rimbombare nel mondo ma a rimanere comunque inascoltato, soffocato da una indifferenza collettiva che spesso anestetizza gli stessi cristiani contagiati "dalla mentalità mondana" o da visioni ingannevoli della carità quale "buona pratica di volontariato da fare una volta alla settimana". Bergoglio sollecita a non far cadere questo grido nel vuoto, e a far diventare anzi il servizio ai miseri della terra "uno stile di vita".

Il Papa rivolge un invito pressante non solo alle comunità cattoliche ma anche a tutti i cristiani fedeli di altre confessioni, a realizzare iniziative concrete per rendere visibile quella condivisione con gli ultimi che è "uno dei primi segni con i quali la comunità cristiana si presentò sulla scena del mondo". Francesco denuncia un’estensione della povertà mondiale.

Il Papa elenca una serie di povertà materiali ricordando però c’è anche una povertà positiva, che è l’attitudine cristiana nei confronti della vita. La povertà, in questo caso, "è un atteggiamento del cuore che impedisce di pensare al denaro, alla carriera, al lusso come obiettivo di vita e condizione per la felicità", afferma il Vescovo di Roma. "La povertà è il metro che permette di valutare l’uso corretto dei beni materiali, e anche di vivere in modo non egoistico e possessivo i legami e gli affetti".

Il Papa indica alla Chiesa un serie di compiti in vista di questa giornata: Nella settimana precedente la Giornata, Bergoglio propone di “creare momenti di incontro e di amicizia, di solidarietà e di aiuto concreto”. In particolare il Papa suggerisce "di invitare i poveri e i volontari a partecipare insieme all’Eucaristia" del 19 novembre. "In questa domenica - aggiunge - se nel nostro quartiere vivono dei poveri che cercano protezione e aiuto, avviciniamoci a loro: sarà un momento propizio per incontrare il Dio che cerchiamo". A fondamento di tutte le iniziative deve esserci sempre la preghiera, raccomanda il Papa. "Non dimentichiamo che il Padre nostro è la preghiera dei poveri", dice Franceso, attraverso la quale «tutti riconosciamo l’esigenza di superare ogni forma di egoismo per accedere alla gioia dell’accoglienza reciproca».

