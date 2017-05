Il Papa a Genova: "Il lavoro è dignità"

L’appuntamento è alle 9.30 nella Cattedrale di San Lorenzo, dove i canti e la recita del rosario scandiscono il tempo dell’attesa: oltre 1.600 sono i religiosi e le religiose, i sacerdoti e i vescovi che aspettano l’arrivo di papa Francesco. Dalle prime ore del mattino in file ordinate trepidanti e ansiosi sacerdoti ma anche suore e consacrati. Fuori dalla Cattedrale un maxi schermo permette di seguire la celebrazione di papa Francesco anche a chi non ha trovato posto nella Cattedrale stracolma.

Questo momento si apre con l'invito al silenzio e alla preghiera. "Vi invito a pregare insieme per i nostri fratelli copti egiziani, che sono stati uccisi perché non volevano rinnegare la fede" ha esordito il Papa ricordando il massacro di ieri in Egitto e invitando tutti presenti a recitare un'Ave Maria. È poi cominciato il dialogo con i presenti, sempre in forma di 4 domande alle quali il Papa ha risposto.

Lo stile del prete? Quello di Gesù, fra la gente

Alla domanda di un viceparroco, Francesco risponde: "Più imitiamo lo stile di Gesù, più faremo bene il nostro lavoro". Ma qual era lo stile di Gesù? "Sempre in cammino, in mezzo alla folla". "La maggior parte del tempo la passava sulla strada. Poi la sera si nascondeva per pregare". "Gesù era esposto alla dispersione, come tutti quelli che camminano. Non dobbiamo avere paura del movimento e della dispersione del nostro tempo. La paura più grande è quella di una vita statica, del prete che ha tutto ben risolto, in ordine, strutturato: gli orari, aperture". "Al prete statico chiederò: ma non ti viene voglia di passare con Signore un po' più tempo? Quel parroco è un buon imprenditore, ma vive da cristiano?". "Gesù sempre è stato un uomo aperto alle sorprese di Dio. L'incontro col Padre è l'incontro con le persone". "Tutto si deve vivere in questa chiave dell'incontro, non c'è una formalità troppo rigida che impedisca l'incontro. Nella preghiera tu puoi stare un'ora davanti al tabernacolo ma pregando senza incontrare il Signore, come un pappagallo. Così perdi il tuo tempo. Con la gente è lo stesso". «Noi preti sappiamo quanto soffre la gente quando viene a chiedere qualcosa e diciamo "sì, sì ma non ho tempo". Talvolta la gente è "stufante", ma il prete deve "lasciarsi stancare dalla gente, non difendere troppo la propria tranquillità".

La diocesanità ci salva dall'astrazione

Rispondendo a una religiosa, il Papa affronta il tema a lui caro della diocesanità. "La diocesi è quella porzione del popolo di Dio che ha faccia. Ha fatto, fa e farà storia. Tutti siamo inseriti nella diocesi». «I carismi non nascono dall'aria, ma in posti concreti". "E questo ci insegna ad amare gente concreta in posti concreti: la concretezza della Chiesa la dà la diocesanità. Questo aiuta il carisma a farsi più reale, più vicino". Quando i religiosi si riuniscono in capitolo, vengono dalle diverse concretezze. Un carisma che non si inserisse nella diocesanità, rischierebbe di essere autoreferenziale, "e questo non è la Chiesa, che è universale". il Papa ricorda l'importanza della disponibiltà: essere disponibili a andare oltre, non avere paura dei rischi.

Il calo delle vocazioni? Dare testimonianze di autenticità e gioia

"C'è un problema demografico in Italia, siamo sotto zero, se non ci sono ragazzi e ragazze non ci saranno vocazioni. È più facile convivere con un gatto o con un cane che con i figli. Ma la crisi vocazionale tocca tutta la Chiesa, anche laicale e matrimoniale. Non si sposano, i giovani: convivono. Cosa dobbiamo fare, cambiare? Dobbiamo imparare dai problemi". "La tratta delle novizie è stata uno scandalo, nelle Filippine e anche in alcuni Paesi dell'America Latina. Alcune congregazioni andavano in Paesi ex comunisti, poveri, quindici anni fa, anche qui a Roma". "È difficile il lavoro vocazionale, ma si deve fare. Dobbiamo essere creativi". Come si fa? Con la "fedeltà al carisma vocazionale e con la testimonianza che siamo felici e che finiamo la nostra vita felici".

All'Ilva: "Il lavoro è una priorità umana. E del Papa"

"È la prima volta che vengo a Genova, qui vicino al porto da dove è partito il mio papà. E questo mi fa una grande emozione". Così ha esordito papa Francesco. Si è poi svolto il dialogo, in 4 domande e 4 risposte, con esponenti del mondo del lavoro. Un imprenditore, una lavoratrice interinale, un sindacalista, un disoccupato.

Il buon imprenditore e lo speculatore

Accolto dagli applausi, il Papa scandisce: "Il lavoro è una priorità umana, e quindi della Chiesa e del Papa". "Non c'è buona economia senza buon imprenditore" afferma. "Il lavoro va fatto bene". E pensare che il lavoratore lavori bene solo perché è pagato è una grande disistima nei suoi confronti. Bisogna lavorare bene per rispetto della propria dignità, e della dignità del lavoro. «Il vero imprenditore conosce i suoi lavoratori, ne condivide le fatiche e le gioie. Se non ha l'esperienza della dignità del lavoro non sarà un buon imprenditore. Quando deve licenziare qualcuno è sempre una scelta dolorosa. Nessun buon imprenditore ama licenziare la sua gente. Chi pensa di rivolvere il problema della sua impresa licenziando gente è un commerciante. Oggi vende la sua gente, domani venderà la dignità propria». E ricorda l'episodio, già citato in altre occasioni, di un imprenditore che lo ha avvicinato piangendo, dopo la Messa in Casa Santa Marta, perché costretto a dichiarare fallimento facendo perdere il lavoro a 60 persone. "Pregava e piangeva". L'imprenditore "non è uno speculatore, che usa e strumentalizza persone per fare profitto". Lo speculatore licenzia, sposta l'azienda, senza problemi. "Con lo speculatore l'economia perde volto e volti. Dietro le decisioni dello speculatore non ci sono persone. Bisogna temere gli speculatori, non gli imprenditori". "Paradossalmente, qualche volta il sistema politico sembra incoraggiare chi specula sul lavoro e non chi crede nel lavoro. Perché crea burocrazia e controlli, così chi non è speculatore rimane svantaggiato e chi lo è riesce a trovare i mezzi per eludere i controlli". il Papa cita l'economista Luigi Einaudi: "Milioni di individui lavorano, producono e risparmiano nonostante tutto quello che noi possiamo inventare per scoraggiarli. È la vocazione naturale che li spinge, non soltanto la sete di guadagno".

Il ricatto sociale e la dignità. "Lavoro per tutti, non reddito garantito"

Francesco prende poi spunto dalle parole di una lavoratrice interinale: "Tu hai finito con la parola "riscatto sociale". A me viene in mente "ricatto sociale". Quello che dico adesso è accaduto in Italia un anno fa. C'era povera gente disoccupata. La ragazza che me lo ha raccontato era colta, parlava alcune lingue. Le hanno detto: saranno 10-11 ore al giorno, lei ha detto "Sì, sì". Le hanno detto: si comincia con 800 euro al mese. Lei: "800 soltanto, 11 ore?". L'impiegato dello speculatore le ha detto: signorina, guardi indietro la coda, se non le piace se ne vada. Questo è ricatto". "Un'altra persona mi ha raccontato che ha lavoro, ma da settembre a giugno. Viene licenziato a giugno e ripreso a settembre. E così si gioca, nel lavoro in nero". Dopo queste aggiunte a braccio, Francesco prende in mano il testo scritto: "I luoghi della Chiesa sono i luoghi della vita, dunque anche le piazze e le fabbriche. Molti degli incontri tra Dio e gli uomini sono avvenuti mentre le persone lavoravano: Mosè pascolava il gregge, i primi discepoli erano pescatori. La mancanza di lavoro è molto più del venire meno di una sorgente di reddito per poter vivere. Lavorando noi diventiamo "più" persone, la nostra umanità fiorisce. I giovani diventano adulti solo lavorando". "Il lavoro è amico dell'uomo e l'uomo è amico del lavoro. Gli uomini e le donne si nutrono con il lavoro, con il lavoro sono unti di dignità». Per questo "attorno al lavoro si unisce l'intero patto sociale". Quando non si lavora "la democrazia entra in crisi". E cita l'articolo 1 della Costituzione italiana: "L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro". "Togliere il lavoro, sfruttare la gente è anticostituzionale". "L'obiettivo vero da raggiungere non è il reddito per tutti, ma il lavoro per tutti. Perché senza lavoro per tutti non ci sarà dignità per tutti". "Il lavoro di oggi e di domani sarà diverso, forse molto diverso da quello di ieri. Ma dovrà essere lavoro, non pensione. Si va in pensione all'età giusta, è un atto di giustizia. Ma è contro la dignità delle persone mandarle in pensione a 40 anni, dare loro un assegno dello Stato e dire "Arrangiati". "La scelta è fra il sopravvivere e il vivere".

(Red/Avvenire)