"Il Papa non andrà in Sud Sudan nel 2017"

Il portavoce di Francesco, Greg Burke, ha ricordato ai giornalisti che il viaggio non era mai stato annunciato ufficialmente.

Il Papa in Uganda nel 2015.

"Il viaggio del Papa in Sud Sudan non sarà nel 2017". Lo ha detto il portavoce del Papa, Greg Burke, rispondendo a domande dei giornalisti. Burke ha ricordato che "il viaggio era finora oggetto di studio, e non è mai stato annunciato ufficialmente".

Era stato papa Bergoglio ad annunciare il proprio desiderio di recarsi in Sud Sudan insieme al primate anglicano Welby.

(Ats)