Il Papa in preghiera nella Cappella delle Apparizioni

LA DIRETTA - Dopo essere stato accolto dal Presidente della Repubblica portoghese, Marcelo Rebelo de Sousa, il Pontefice ha visitato la cappella della base aerea di Monte Real (dove è atterrato), dove ha incontrato e salutato alcuni militari malati e le loro famiglie. Subito dopo si è trasferito in elicottero allo stadio di Fatima, da dove, in auto scoperta, è giunto nel celebre Santuario. Alle 19.25 (ora svizzera), il Santo Padre si è raccolto in preghiera nella Cappellina delle Apparizioni dove, fra pochi istanti, benedirà le candele.

È atterrato alle 17.13, ora svizzera, Papa Francesco in Portogallo, dove compirà il suo 19esimo viaggio apostolico fuori dall'Italia.