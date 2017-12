"Il sorriso dei poveri mi ha insegnato tutto"

IL PERSONAGGIO - Facciamo due chiacchiere con suor Maria degli Angeli Albertini, originaria di Sementina, ma da 33 anni in Madagascar come missionaria.

di Silvia Guggiari

Una vita tra i poveri del Madagascar: era il 1984 quando suor Maria degli Angeli Albertini, della Congregazione delle Suore Carmelitane di Santa Teresa di Torino, lasciò Sementina per partire in missione. Dopo 33 anni ha «quasi dimenticato l’italiano» (anche se lo parla benissimo) e ci racconta della sua gente con l’amore e la stima di chi ogni giorno si spende per lei. Il suo impegno tra la povertà e la miseria malgascia inizia nel nord del Paese, ad Andreba Gare, dove viene incaricata di gestire un dispensario necessario per la cura dei lebbrosi e dei tubercolotici. L’impegno nel campo sanitario viene unito a quello nel campo agricolo: «Il nostro lavoro - ci racconta suor Maria al telefono - era anche rivolto a migliorare i metodi per l’agricoltura con l’obiettivo dì diminuire l’alto numero di malnutriti».

Nel 2004, suor Maria viene spostata ad Antananarivo, capitale del Paese, nella missione di Ilanivato formata da 14 consorelle e da 52 laici che collaborano nelle varie attività, ovvero un centro medico, due istituti scolastici e l’aiuto in parrocchia per il catechismo. Una missione che opera in un Paese, come ci racconta suor Maria, che ancora oggi è dilaniato dalla povertà, e che ha al suo interno una grandissima disparità tra i ricchi (che ci sono e sono ricchissimi) e i poveri che vivono nella miseria più totale. «L’impressione - ci confida suor Maria - è che lo Stato pensi solamente a sé: il popolo chiede ma non riceve nulla». «Le persone che incontro quotidianamente provengono da tutte le regioni del Paese. Il malgascio raggiunge la capitale convinto di trovare meno miseria e condizioni di vita migliori, ma in realtà trova altrettanta povertà, violenza e incertezza».

Tra le tante emergenze, quella sanitaria è davvero preoccupante come ci racconta suor Maria che attualmente sta lavorando al dispensario medico: «La sanità non si occupa di quelli che non hanno le possibilità; noi cerchiamo di arrivare dappertutto, ma tanti muoiono perché non riescono a curasi. Inoltre sono frequenti le epidemie; quest’anno abbiamo avuto la peste polmonare e nonostante gli aiuti consistenti dell’OMS e dell’Unicef sono morti in tanti».