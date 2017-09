"Insieme verso la riconciliazione"

Così Papa Francesco incontrando il presidente colombiano Santos. Migliaia di persone in Piazza Bolivar per la benedizione dei fedeli. In attesa dell'incontro con i vescovi.

Ha preso il via la seconda giornata di papa Francesco in Colombia. Per prima cosa il Pontefice ha incontrato le autorità nella Plaza de Armas della Casa de Narino, ossia il Palazzo presidenziale, dove successivamente ha fatto visita anche al presidente della Repubblica Juan Manuel Santos, che già lo aveva accolto nella serata di ieri all'aeroporto di Bogotà.

Nel suo primo discorso di questo viaggio, Francesco ha parlato della necessità di riconciliazione dopo mezzo secolo di conflitto interno nel Paese. A suo avviso, ha detto, è necessario "rifuggire da ogni tentazione di vendetta e ricerca di interessi solo particolari e a breve termine. Quanto più difficile è il cammino che conduce alla pace e all'intesa, tanto più impegno dobbiamo mettere nel riconoscere l'altro, sanare le ferite e costruire ponti, nello stringere legami e aiutarci a vicenda".

Bergoglio ha quindi espresso il suo apprezzamento per gli sforzi compiuti, negli ultimi decenni, per porre fine alla violenza armata e trovare vie di riconciliazione, appunto.

In piazza per la benedizione dei fedeli

Successivamente Francesco si è spostato con la sua "papamobile" aperta in mezzo alla gente di Bogotà, per arrivare in Piazza Bolivar, affollata da decine di migliaia di persone festanti, tra cui circa 22mila giovani.

Qui il Papa ha dapprima fatto visita alla cattedrale, intitolata all'Immacolata Concezione. Subito dopo, dal balcone del Palazzo cardinalizio, ha rivolto la sua benedizione ai fedeli.

L'incontro con i vescovi

Successivamente Bergoglio ha incontrato, sempre in Cattedrale, i vescovi colombiani. E a loro ha rivolto un lungo discorso ricordando che "la Colombia ha bisogno del vostro sguardo, sguardo di vescovi, per sostenerla nel coraggio del primo passo verso la pace definitiva, la riconciliazione, il ripudio della violenza come metodo, il superamento delle disuguaglianze che sono la radice di tante sofferenze, la rinuncia alla strada facile ma senza uscita della corruzione, il paziente e perseverante consolidamento della res publica, che richiede il superamento della miseria e della disuguaglianza"."Alla Chiesa non interessa altro che la libertà di pronunciare questa Parola","riconciliazione" E per papa Francesco, "non servono alleanze con una parte o con l'altra, bensì la libertà di parlare ai cuori di tutti". "Proprio lì avete l'autonomia di inquietare, lì avete la possibilità di sostenere una inversione di rotta", ha osservato. Francesco si è poi rivolto ai vescovi citando il grande scrittore cileno, Gabriel Garcìa Màrquez, che nel suo capolavotro "Cent'anni di solitudine" scrive: "Non pensavo che ci sarebbero volute tante parole per spiegare quello che si provava nella guerra, in realtà ne bastava una sola: paura". "Non è necessario che vi parli di tale paura - ha continuato il Pontefice -, radice avvelenata, frutto amaro e nefasta eredità di ogni conflitto. Desidero incoraggiarvi a continuare a credere che si può agire diversamente, ricordando che non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura; lo stesso Spirito testimonia che siete figli destinati alla libertà della gloria ad essi riservata".

Il resto del programma della giornata

In agenda nel pomeriggio (ormai sera tardi in Svizzera) l'incontro con il Comitato direttivo del Celam nella Nunziatura Apostolica e, a conclusione della giornata, la grande messa nel Parco Simon Bolivar, dove sono attesi circa 700mila fedeli e a margine della quale Francesco incontrerà un gruppo di vescovi venezuelani.

(Red/Ats)