Koch: "Giovani temete l’indifferenza"

"Non temere Maria, perché hai trovato Grazia presso Dio”: su queste parole che secondo il Vangelo sono state rivolte dall’Angelo a Maria al momento dell’annunciazione e che corrispondono al tema scelto dal Papa per la Giornata Mondiale della Gioventù che sarà a Panama nel gennaio 2019, ben 850 ragazzi e ragazze provenienti da tutta la Svizzera, tra i quali una cinquantina di ticinesi hanno riflettuto tra venerdì 27 aprile e domenica 29 aprile nell’ambito della Giornata mondiale della Gioventù in Svizzera che si è svolta a Friborgo. Con loro a fare festa, pregare, interrogarsi negli ateliers tematici, ascoltare diversi testimoni c’erano i vescovi Alain De Raemy (referente della Pastorale giovanile svizzera), Charles Morerod, presidente dei vescovi svizzeri, Marian Eleganti, vescovo ausiliare di Coira, mons. Jean Marie Lovey, vescovo di Sion e l’abate di Einsiedeln Urban Federer.

Il cardinale Kurt Koch ha presieduto domenica 29 la celebrazione di chiusura della GmG svizzera nella cattedrale di Friborgo, tenendo l’omelia e invitando i ragazzi a temere “l’indifferenza” e a non avere paura di incontrare chi è diverso. I ticinesi sono stati parte viva e attiva dell’organizzazione dell’evento di Friborgo, con due rappresentanti nel comitato organizzatore (interamente costituito da giovani) e con la realizzazione di due ateliers tematici: uno dedicato all’esperienza di volontariato di un gruppo di ragazzi della Pastorale giovanile diocesana che nell’Agosto del 2017 sono stati in Uganda e l’altro attorno alla proposta spirituale di Taizé. Tra gli ospiti e i testimoni dell’evento di Friborgo c’è stata anche suor Cristina Martinelli, missionaria comboniana e medico in Sud Sudan, della cui storia si è occupato il Gdp in questi giorni pubblicando un’intervista alla religiosa.

Per quanto riguarda la GmG di Panama 2019, la Pastorale giovanile diocesana annuncia che le iscrizioni sono aperte. Per informazioni contattare il sito della pastorale giovanile diocesana: http://www.pastoralegiovanile.ch/

