"La fatica che ti porta all'essenziale"

Testimonianze dalla quinta tappa del percorso che porta un gruppo di pellegrini ticinesi a Sachseln, per i 600 anni dalla nascita di San Nicolao della Flüe.

Settimo giorno di cammino: nelle gambe la stanchezza dei 28 km macinati nella tappa giornaliera (e di quelle precedenti) che li ha portati fino a Erstfeld; sui volti i segni di questo rovente sole d’agosto, ma soprattutto la gioia di un’esperienza piena di vita, di fede e di amicizia. «Si è formato un bellissimo clima tra i pellegrini, nonostante il gruppo sia formato da persone molto diverse l’una dall’altra», ci racconta Fausto Leidi, uno dei pellegrini in cammino. Le diverse capacità fisiche non sembrano infatti essere d’ostacolo, ma anzi in pochi giorni si è creato un clima di sostegno reciproco e di vicinanza l’un l’altro».

Alla base di tutto, ci conferma ancora una volta Fausto, «vi è un unico obiettivo, ovvero quello di raggiungere San Nicolao fisicamente, arrivando al Ranft, ma anche spiritualmente, nel proprio cuore, avvicinandosi al suo intenso rapporto con Dio: questa è una ricerca che pervade e riempie la nostra giornata. Camminiamo in umiltà e povertà perché abbiamo dentro una domanda profonda, una ricerca di senso. In questo modo, ci si accorge di avere meno bisogno delle cose che nella quotidianità ci sembrano essenziali e ci incamminiamo verso una vita vera».

Una scelta, quella di partecipare al pellegrinaggio, per nulla scontata, in cui bisogna fin dall’inizio mettere in conto la fatica fisica che «fa parte inevitabilmente dell’esperienza, ma che consente di arrivare all’essenziale e alla domanda fondamentale che ci porta a scoprire il nostro io più profondo».

A questo punto del pellegrinaggio la fatica fisica è tanta, ma è anche quella che consente ai pellegrini di mantenere dei ritmi precisi per poter arrivare alla meta: il superfluo non esiste più (televisione, internet e quant’altro riempie la nostra quotidianità), «vi è solo l’essenziale che costringe ognuno di noi a riposarsi la sera, per dare il massimo di giorno nelle prestanze fisiche, ma anche nelle relazioni con gli altri che diventano sempre più profonde e vere», racconta Dante Balbo.

La tappa di domani prevede il percorso da Erstfeld fino a Seelisberg, dove i pellegrini trascorreranno la notte.

