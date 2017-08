La fatica della pedalata, la gioia del "cammino"

(LE FOTO) In Germania, da Costanza a Würsburg, 650 km in bici attraverso un itinerario di fede, di storia e di arte. Il bilancio del ciclopellegrinaggio dei 10 giovani ticinesi.

di Silvia Guggiari

«Sotto questo sole bello pedalare sì, ma c’è da sudare», diceva una nota canzone italiana degli anni ‘90. E il sudore certamente l’hanno provato sulla propria pelle i dieci giovani ticinesi che, sotto la guida esperta di don Rolando Leo, dall’1 al 10 agosto, hanno compiuto in bicicletta il tragitto che da Costanza li ha portati a Würsburg, in Germania. Li avevamo già seguiti una settimana fa quando, circunnavigato il lago di Costanza, avevano iniziato la risalita verso la cittadina bavarese. Siamo tornati sulle loro tracce per sentire le loro voci e capire se era più la stanchezza nelle gambe o la soddisfazione di aver compiuto tanti chilometri, ripercorrendo antiche vie dal sapore ecumenico. L’itinerario era infatti stato studiato con l’obiettivo di toccare i luoghi centrali della Riforma protestante, proprio in occasione dei 500 anni che si ricordano nel 2017.

«Ho accettato questa proposta perché fin da subito mi è piaciuta la combinazione dello sforzo fisico e del percorso spirituale - racconta Daria Nonaca, 24 anni. Due anni fa avevo già percorso il cammino di Santiago in bicicletta e mi era piaciuto molto; non ho esitato dunque ad accettare questa nuova proposta». Quella del cicloplellegrinaggio infatti sta ormai diventato una tradizione nell’ambito delle proposte estive della Pastorale Giovanile che «permette di associare il cammino fisico con quello spirituale. Percorrendo lunghi tratti in bicicletta (in media 100 km al giorno) e passando da bellissimi paesaggi, sono riuscita a meditare dando voce alla mia interiorità». «Attraversando la suggestiva Romantische Straße - continua Daria -, abbiamo visto luoghi davvero molto belli, anche se spesso simili tra loro; la destinazione finale è stata sicuramente quella più affascinante ed emozionante».

