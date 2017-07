La gioia di fare musica educando alla vita

di Laura Quadri

Con il personaggio di oggi affrontiamo a tutto tondo il tema della musica cristiana, indagandone il senso profondo e imprescindibile per l’uomo d’oggi. Stiamo parlando di Gaetano Troccoli, nato nel 1958 a Ordona (Puglia), quindi trasferitosi a Pavia per studio. Da anni, oltre che essere marito e padre di famiglia, è musicista chitarrista e anche compositore di musica sacra, avendo alle spalle una formazione in paleografia musicale. Incominciamo però a discorrere con lui del suo campo di attività più innovativo: «Molta parte della mia composizione – spiega Gaetano – è nata dall’ispirazione che mi hanno trasmesso i quadri di alcuni pittori contemporanei e moderni. In occasione della visita di papa Ratzinger a Pavia, ad esempio, ho composto un concerto ispirato alle opere di William Congdon, mentre per quanto concerne il rapporto con la Svizzera, ho fatto una raccolta di brani per chitarra (“Animusique”), musicando i quadri di animali dell’artista di origine svizzere Françoise Monod». L’accenno a papa Benedetto ci incuriosisce e gli chiediamo com’è andato l’incontro con lui, scoprendo che qualcosa di simile è accaduto anche con Giovanni Paolo II: «In effetti tramite il coro di Comunione e Liberazione, che ho diretto per anni a Pavia, ho avuto dei fortunati incontri con i Pontefici in concomitanza delle loro visite nella città, incontri che mi hanno rivelato qualcosa della loro personalità. Durante la visita di Giovanni Paolo II il coro era posizionato in cantoria, quindi nascosto alla vista delle persone presenti. Il Papa entrando viene accolto dal canto e si ferma in ginocchio in preghiera. Alla sollecitazione dei cerimonieri nel proseguire, non ne tiene conto e rimane immobile fino a quando il canto non è terminato per poi riprendere la visita. Con Benedetto XVI invece il coro, sotto la mia direzione, è invitato a sostenere la preghiera del vespro. Anche in questo caso, ciò che si è subito imposto all’attenzione di tutti, è stata la capacità del Papa di mostrarsi attento e grato all’azione del coro stesso, e nello stesso tempo di essere un testimone autentico di una partecipazione profonda e sentita alla preghiera. Questi due piccoli episodi sottolineano, a mio parere, perlomeno due aspetti della personalità di entrambi i Pontefici: l’estrema attenzione alla persona ed il forte legame con Dio nella preghiera».

Ma Gaetano non ha avuto l’occasione di emozionarsi solo davanti ai due Pontefici. Egli, quotidianamente, da maestro di chitarra, si trova confrontato con situazioni giovanili che richiedono lo stesso coinvolgimento emotivo: «Educare i giovani alla musica e al senso della vita richiede in fondo il medesimo procedimento: bisogna proporre una strada che scuota le coscienze, oggi purtroppo intorpidite e anestetizzate da un nichilismo gaio, dove tutto perde di senso e di valore. Quindi nel mio lavoro tendo a provocare alla responsabilità, all’andare a fondo del proprio desiderio, anche piccolo e confuso, attraverso un lavoro Gaetano Troccoli durante una delle sue esibizioni musicali. La gioia di fare musica educando alla vita serio ed impegnativo che sia segno di come la vita, per essere degna, abbia bisogno della partecipazione di tutto l’essere e ognuno debba tenere accesa la sua lampada per cogliere l’arrivo del Signore. Credo perciò che l’interesse per la musica classica o per quella cristiana sia un derivato, un ampliamento del primitivo incontro con il senso della propria vita». L’attenzione si sposta quindi, a questo punto, sull’aspetto più interessante del suo lavoro, proprio la musica cristiana: «Essa è un potente mezzo di evangelizzazione. Spesso ho constatato quanto l’ascolto delle esecuzioni del coro scavasse nella personale domanda di senso della vita di chi ne fruiva. Questo accade non soltanto per la bravura degli esecutori, ma anche per la loro fede, grazie alla quale l’oggetto trasmesso prende forza attraverso la testimonianza di chi lo comunica; diversamente la musica rimane solo una cosa bella - e non è certamente poco - ma si ferma sulla soglia della fede».

Il trio di chitarre di cui Gaetano fa parte, “Concordia Chordis”, si esibirà il 5 agosto a Boarezzo (Varese) alle 20.30.