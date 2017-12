"La gioia di vivere è possibile!"

di Cristina Vonzun

A Basilea, in queste ore, migliaia di giovani cattolici, ortodossi e riformati si stanno incontrando nel segno della spiritualità di Taizé, la comunità ecumenica fondata in Provenza nel 1940 dal protestante svizzero frère R. Schutz (1915-2005). Il suo successore, frère Alois (Alois Löser), cattolico e originario della Baviera, dal 2005 è alla guida della comunità. Alois Löser ha conosciuto la comunità monastica di Taizé negli anni ‘70, nel 1978 è entrato a farne parte e dopo molti anni di impegno tra le nuove generazioni, per volontà del predecessore, ne è diventato il responsabile. «Per il priore, come per i fratelli, il discernimento, lo spirito di misericordia, una bontà inesauribile del cuore, sono doni insostituibili», è il testamento spirituale che frère Roger gli ha lasciato.

Con i fratelli, frère Alois continua ad animare il “pellegrinaggio di fiducia” lanciato da frère Roger oltre trent’anni fa. In questi giorni la tappa di questo pellegrinaggio europeo contraddistinto da un raduno all’anno in una grande città del Continente, è in corso, fino al 1. gennaio, a Basilea. Frère Alois ha realizzato diverse pubblicazioni indirizzate alle nuove generazioni. «La fede non è in primo luogo una questione di attenersi a delle verità, ma una relazione personale con Dio. Il centro della nostra fede è il Risorto, presente in mezzo a noi, che ha un legame personale di amore e di fiducia con ogni persona», dice il priore di Taizé. Il raduno di Basilea per Frère Alois è «un segno di speranza lasciato nel cuore dei giovani, perché -come ha dichiarato in questi giorni- per i giovani oggi il futuro non è facile». Una delle caratteristiche della proposta che da decenni risulta vincente a Taizé e nei raduni che la comunità propone in Europa è il silenzio.

Non un silenzio vuoto, un semplice tacere, ma qualcosa di molto di più. Così lo descrive il priore: «Siamo tutti insieme, in migliaia anche. E facciamo silenzio insieme perché ciascuno possa soprattutto trovare dentro e fuori di sé un momento di pace. Un momento in cui non si deve fare nulla. Che chiede solo di essere semplicemente là. Essere là, in presenza di Dio. È questa l’esperienza che vorremmo far sperimentare ai giovani: essere insieme in presenza di Dio. Per i giovani diventa sempre più raro e difficile vivere un momento così di pace, in una vita dove anche se si è soli, si è sempre perennemente connessi». Ma a Basilea, in queste ore, si discute anche: di lavoro, accoglienza, impegno sociale, si parla delle sfide non facili di oggi.

«Da Basilea vorrei che uscisse un messaggio di gioia che non si spenga mai. La gioia di vivere. Domandiamoci: che cosa ci dà gioia nella vita? Una gioia che non è una fuga dai problemi. Ma al contrario, ci incoraggia ad affrontare le difficoltà e a metterci in ascolto del grido di chi è nella sofferenza. In Sud Sudan e Sudan da cui sono tornato recentemente, si vivono grandissime difficoltà e sofferenze. Eppure ho trovato persone che conoscono momenti di gioia profonda. Ed ho sperimentato che quando c’è la solidarietà, anche se le situazioni sono difficili, c’è sempre la possibilità di vivere una gioia profonda».