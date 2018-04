"La GmG svizzera? Spettacolare"

di Cristina Vonzun

Le strade, le piazze, l’Università e le chiese di Friborgo si sono animate più del solito nel week end appena trascorso grazie ad oltre 850 ragazzi e ragazze provenienti da tutta la Svizzera, arrivati in città per celebrare la Giornata mondiale della Gioventù a livello elvetico. Tre giorni ricchi di incontri, testimonianze, atelier, momenti di preghiera e festa, con la grande Veglia di sabato sera, l’Adorazione eucaristica e le confessioni.

Tre giorni iniziati con la serata di venerdì 27 aprile e che si sono conclusi ieri, domenica 29 con una celebrazione presieduta dal cardinale svizzero Koch. I ticinesi vi hanno partecipato con un bel gruppo guidato dall’assistente di Pastorale giovanile, don Rolando Leo e composto da giovani arrivati dal Ticino e da ragazzi che studiano o lavorano a Friborgo o in altre località della Svizzera interna.

«Sconfiggere l’indifferenza e andare verso l’altro»

Mons. Alain De Raemy, vescovo ausiliare di Losanna, Ginevra e Friborgo e incaricato per la Pastorale giovanile in Svizzera, nel pomeriggio di ieri ha incontrato il gruppo dei ticinesi. Gli abbiamo chiesto due parole sul tema dell’incontro, “Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio” (Lc 1,30), un versetto evangelico scelto dal Papa per il cammino di avvicinamento dei giovani alla GmG di Panama. «Avere paura -ci dice mons. De Raemy- è un atteggiamento naturale, fa parte della sensibilità umana. Piuttosto è l’insensibilità, l’indifferenza che i giovani devono veramente temere. Se poi apriamo il Vangelo, vi troviamo ben 365 volte l’invito a “non temere, a non avere paura”.