La Messa del Papa a Fatima

Dopo la veglia di ieri, con la suggestione di 600.000 candele accese nella notte a dimostrazione dell'attaccamento dei portoghesi, e non solo, al messaggio di Fatima, alle 11 (ora svizzera) ha preso il via la celebrazione della Messa di papa Francesco al Santuario, durante la quale il Pontefice ha canonizzato Giacinta e Francisco Marto, i due pastorelli che dal 13 maggio 1917, esattamente 100 anni fa, ebbero visioni della Vergine, riconosciute dalla Chiesa come fenomeno soprannaturale già nel 1930.

Dopo che il Pontefice ha pronunciato la formula canonica che li iscrive nel registro dei santi, pressoché all'inizio della Messa, la folla al Santuario è scoppiata in un applauso spontaneo. Sui visi dei presenti era evidente l'emozione e la commozione per il significato di questo momento.

Ricordiamo che i due piccoli veggenti erano stati beatificati da papa Wojtyla, qui a Fatima, il 13 maggio del 2000. Di Lucia, morta nel 2010 e cugina di Giacinta e Francesco, è in corso il processo di beatificazione.

Prima della Messa, Francesco ha pregato sulle tombe dei due pastorelli

"Un manto di luce e speranza che ci avvolge"

“Ci siamo radunati qui per ringraziare delle innumerevoli benedizioni che il Cielo ha concesso lungo questi cento anni, passati sotto quel manto di Luce che la Madonna”: così papa Francesco durante l'omelia, rivolgendosi alle decine di migliaia di pellegrini accorsi al Santuario mariano, proprio dove - 100 anni fa - “quel manto di luce” ha avvolto i tre pastorelli, perché - dice il Pontefice - “Fatima è soprattutto questo manto di Luce che ci copre, qui come in qualsiasi altro luogo della Terra quando ci rifugiamo sotto la protezione della Vergine”.

Una Madre a cui possiamo “aggrapparci” perché così “viviamo della speranza che poggia su Gesù”. Una speranza di cui “il Portogallo è ricco, ma che ha esteso sopra i quattro angoli della Terra”. E “come esempi abbiamo davanti agli occhi san Francesco Marta e santa Giacinta Marto, che la Vergine Maria ha introdotto nel mare immenso della Luce di Dio portandoli ad adorarlo. Da ciò veniva loro la forza per superare le contrarietà e le sofferenze” che dopo quelle apparizioni non sono mancate ai due fratellini Marto, così come la loro cugina Lucia dos Santos, che diventerà suora e vivrà fino al 2005, restando custode del messaggio – diviso in tre parti - loro affidato dalla Vergine.

Le immagini dei pastorelli sulla facciata del Santuario

"Non potevo non venire qui"

“Grazie, fratelli e sorelle, di avermi accompagnato - ha continuato papa Francesco rivolgendosi ai fedeli presenti sul sagrato -. Non potevo non venire qui per venerare la Vergine Madre e affidarLe i suoi figli e figlie. Sotto il suo manto non si perdono; dalle sue braccia verrà la speranza e la pace di cui hanno bisogno e che io supplico per tutti i miei fratelli nel Battesimo e in umanità, in particolare per i malati e i disabili, i detenuti e i disoccupati, i poveri e gli abbandonati. Carissimi fratelli, preghiamo Dio con la speranza che ci ascoltino gli uomini; e rivolgiamoci agli uomini con la certezza che ci soccorre Dio”.

E tornando al tema della speranza, nella conclusione dell’omelia, papa Bergoglio ha detto con forza: “Non vogliamo essere una speranza abortita. La vita può sopravvivere solo grazie alla generosità di un’altra vita”, citando la frase di Gesù i cui si parla del chicco di grano che muore per dare frutto. “Sotto la protezione di Maria, siamo nel mondo sentinelle del mattino che sanno contemplare il vero volto di Gesù Salvatore, quello che brilla a Pasqua, e riscoprire il volto giovane e bello della Chiesa, che risplende quando è missionaria, accogliente, libera, fedele, povera di mezzi e ricca di amore”.

Il saluto al bambino miracolato

Durante la Messa sono stati il piccolo Lucas Maeda de Oliveira, con i genitori e la sorellina a portare al Papa i doni dell'Offertorio. Provengono dalla diocesi brasiliana di Campo Mourao, nello Stato di Paraná.

Il grazie del Papa ai malati

Prima della Benedizione, il Papa ha voluto rivolgere alcune parole particolari agli ammalati: «Cari malati, vivete la vostra vita come un dono e dite alla Madonna, come i Pastorelli, che vi volete offrire a Dio con tutto il cuore. Non ritenetevi soltanto destinatari di solidarietà caritativa, ma sentitevi partecipi a pieno titolo della vita e della missione della Chiesa. La vostra presenza silenziosa ma più eloquente di molte parole, la vostra preghiera, l’offerta quotidiana delle vostre sofferenze in unione con quelle di Gesù crocifisso per la salvezza del mondo, l’accettazione paziente e persino gioiosa della vostra condizione sono una risorsa spirituale, un patrimonio per ogni comunità cristiana. Non vi vergognate di essere un prezioso tesoro della Chiesa».

Il saluto col fazzoletto bianco

Il Papa dopo aver recitato il Regina Coeli con i fedeli ha sventolato, come tutti i presenti, dall'altare un fazzoletto bianco: si tratta del tradizionale omaggio per salutare la Vergine di Fatima che si avvia in processione verso la Cappellina delle Apparizioni. Anche il Pontefice si congeda dalla Cova da Iria per far ritorno nella Casa “Nossa Senhora do Carmo” per il pranzo con i vescovi del Portogallo.

L'incontro con una famiglia di profughi

Prima di celebrare la messa, il Papa ha incontrato privatamente, nella saletta di ricevimento della Casa "Nossa Senhora do Carmo", il primo ministro del Portogallo, Antonio Luis Santos da Costa.

Precedentemente il Pontefice aveva concesso una udienza un po' speciale: ha incontrato nove componenti di una famiglia di profughi di origine palestinese che aveva conosciuto due anni fa quando celebrò la lavanda dei piedi del giovedì santo nel Cara di Castelnuovo di Porto. La famiglia Dardir, che tutti chiamano famiglia "Amina" dal nome della bisnonna che fuggì dalla Palestina nel 1950 (quindi si tratta di una famiglia di profughi da quattro generazioni), è da un anno in Portogallo e aveva chiesto di incontrare papa Francesco pellegrino a Fatima. Il Papa si è mostrato molto contento di rivederli, li ha riconosciuti, ha chiesto loro come stavano e li ha incoraggiati ad andare avanti. Ha inoltre baciato con affetto i bimbi, alcuni dei quali indossavano un bel cappellino rosso, e ha scherzato con loro.

L'udienza si è svolta nella Casa "Nossa Senhora do Carmo", dove il Papa alloggia in questo soggiorno portoghese. La famiglia di origine palestinese ha anche brevemente incontrato il premier portoghese Antonio da Costa, che si è fermato a salutarla prima di essere ricevuto da papa Francesco. La famiglia "Amina" risiede da circa un anno in un villaggio a un chilometro da Fatima, sempre sostenuta dalla fondazione Auxilium; il sindaco del villaggio ha trovato loro casa e lavoro, e, secondo quanto racconta padre Enzo Fortunato, "si sono integrati molto bene". Padre Fortunato li ha accompagnati a incontrare il Papa, presente anche il presidente di Auxilium, Angelo Fiorazzo.

La famiglia Dardir ha una storia emblematica del dramma delle migrazioni: è profuga dal 1950, quindi da quattro generazioni. Nel 1950 ha lasciato la Palestina per l'Iraq; è stata costretta a fuggire da Baghdad nel 2003, rifugiandosi in Libia, dove ha sopportato violenze di vario tipo, fino a viaggio in barcone verso Lampedusa. Da Lampedusa la famiglia è giunta al Cara di Castelnuovo di Poeto e ora in Portogallo. Proprio al Cara Amina e la figlia, con nipoti e bisnipoti, ha incontrato papa Francesco, e proprio il giorno della lavanda dei piedi c'è stato un episodio molto significativo: Amina ha riconosciuto tra gli ospiti del Cara Tahar, un ragazzo di una famiglia di loro amici dalla quale avevano dovuto staccarsi a forza. Da allora le due famiglie sono rimaste in contatto.

IL RESTO DEL PROGRAMMA DI OGGI

Dopo la messa il Pontefice pranzerà con i vescovi portoghesi e il seguito papale e successivamente, dopo una breve cerimonia di congedo nella base aerea militare di Monte Real, ripartirà per Roma. L'arrivo è previsto all'aeroporto di Ciampino per le 19,05, ora svizzera.

Guarda la fotogallery

(Red/Ats/Avvenire)