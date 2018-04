La pietra rimossa dal cuore

di Valerio Lazzeri

La pietra posta davanti al sepolcro di Gesù è di per sé un elemento del tutto secondario nel racconto pasquale. Non è che una delle componenti dell'apparato funerario messo in atto dagli esseri umani dopo la sua morte e la sua deposizione dalla croce. Essa è solo un oggetto materiale che risponde a una necessità pratica più che comprensibile: non si può lasciare aperta una tomba con dentro un cadavere. Occorre sigillarla bene. Per questo, nulla si rivela più adatto di un pesante masso. L'orrendo lavoro della morte non può essere impedito, ma almeno può essere nascosto ai sensi dei vivi.

Ora, è proprio questo blocco roccioso, probabilmente lavorato a forma di ruota, a occupare i pensieri delle donne al mattino di Pasqua. Esse corrono al luogo da loro individuato (cf. Mc 15,17) a dare degno compimento, con oli aromatici appena comprati, alle frettolose operazioni di sepoltura di due giorni prima. È l'evangelista Marco a riportare più esplicitamente la domanda che esse si ripetono lungo il cammino: "chi ci farà rotolare via la pietra dall'ingresso del sepolcro?" (Mc 16,3).

Questo stupisce! Non sanno rispondervi, eppure non si fermano. Vanno comunque avanti. Non hanno in mano la soluzione del loro problema, ma non si lasciano da esso fermare. È la Pasqua del Signore che già comincia segretamente ad agire nel loro cuore! Una nuova qualità dell'agire umano si sta già manifestando in loro, una misteriosa speranza, che non si lascia fermare dalla considerazione di ciò che con le loro sole forze non potranno realizzare. È così che arrivano a vedere quello che inaspettatamente è già avvenuto: "alzando lo sguardo - infatti - osservarono che la pietra era già stata fatta rotolare, benché fosse molto grande" (Mc 16,4).

È così che la nuova creazione comincia a entrare in noi. Quando non ci lasciamo fermare dalla considerazione di ciò che non potremo mai fare senza un intervento indipendente da noi. Quando apriamo la porta a ciò che a noi, da soli, sembra impossibile. Quando decidiamo che vale la pena proseguire, anche se non sappiamo ancora chi potrà risolvere il nostro problema. Questa apertura minima nel cuore delle donne è lo spiraglio dell'Inaudito da cui subito cominciano a essere visitate. È bastato sollevare un attimo gli occhi da terra per vedere dissolto il motivo di una preoccupazione che avrebbe potuto impedire la grande scoperta. Il sepolcro è aperto. Vi si può entrare e quel che viene incontro non è l'odore inconfondibile della morte, ma una misteriosa presenza, un invito personale a mettersi in cammino verso il Vivente, a trasformare la paura in missione di annuncio ai fratelli.

Quante volte, dopo aver comprato gli oli aromatici per ungere il corpo del Signore, dopo aver intrapreso quanto ci è sembrato giusto fare per onorarne la memoria, il pensiero del primo ostacolo, apparentemente insuperabile, ci ha fatto rinunciare! Quante volte ci lasciamo imprigionare da un'immaginazione incapace di ospitare ciò che le nostre mani non possono produrre, ciò che le nostre forze limitate ci inducono a escludere!

La risurrezione di Gesù dai morti è un evento che muove le profondità più nascoste del nostro cuore. Converte il nostro approccio concreto alle persone, alle cose, alla vita. È un'onda di energia divina, un flusso di Vita da oltre la morte che dall'intimo travolge ogni resistenza e avversità, che nel nostro quotidiano siamo portati a drammatizzare e a radicalizzare. Ci è data con Gesù che risorge dai morti la possibilità di spazzare via in noi residui di vecchi ragionamenti, pietre che da soli non possiamo rimuovere dal cuore. È l'inaugurazione di una nuova dimensione, di un nuovo modo di avanzare sulla terra.

Questo è decisivo nella testimonianza cristiana. Non viene annunciato a Pasqua soltanto il fondamento della nostra speranza futura di passare con il Cristo dalla morte alla pienezza della vita. Possiamo passare ora a una qualità nuova del nostro vivere umano, mentre siamo in cammino con i nostri balsami, comprati per cercare di neutralizzare in qualche modo gli effetti della morte su tutto ciò che ci è stato caro e non siamo in grado di fare rivivere. La sorpresa non è solo che l'immensa pietra a cui pensavamo è già stata rotolata via, ma che Dio continua a fare ripartire tutto proprio quando ai nostri occhi non sembra esserci più niente da fare. Forse, non avevano ancora il vero coraggio della fede, le mirofore, le donne portatrici di aromi. L'istinto più profondo del loro cuore aveva già cominciato ad andare oltre ogni immaginata difficoltà e oltre ogni paura.

C'è di che riflettere! Quanti problemi da risolvere rendono pesante il nostro cammino! Quante situazioni ci portano a ripetere: "chi ci farà rotolare via la pietra?". Chi non si lascia atterrire al solo pensiero di ciò che è impossibile alle sue forze lasciate da sole, ha già cominciato a lasciarsi toccare dal Vivente e, da imbalsamatore di un passato che non ritorna, diventa testimone di una nuova vita, che da Lui comincia sempre, proprio ora e proprio qui.