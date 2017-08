La pioggia non ferma i pellegrini

Ieri sera i pellegrini ticinesi hanno partecipato alla processione "aux flambeaux" con la recita del rosario in tutte le lingue dei pellegrini presenti in questi giorni a Lourdes. Chi partecipa da anni al pellegrinaggio assicura che così tanta gente è un pezzo che non si vedeva. Saranno state 20mila persone? Difficile dirlo.

Questa mattina sveglia... con la pioggia. Brutta sorpresa, ma a Lourdes ci si è abituati: puoi trovare una giornata magnifica e il giorno dopo acqua a catinelle. Le via Crucis previste per le 5.45 (riservata al personale dell'Ospitalità) e 6.30 (per i pellegrini) non si sono svolte (ma alcuni momenti di riflessione si sono tenuti comunque all'interno). Poi alle 9.30 la messa internazionale nella basilica sotterranea San Pio X. Una enorme barca rovesciata che per l'occasione conteneva migliaia di fedeli.

Intanto nel pomeriggio ci sarà la catechesi di mons. vescovo: un momento sempre molto atteso. Ma di questo ne riferiremo sul GdP cartaceo di domani.

(GMP)