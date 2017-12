La provocazione della povertà di Dio

di suor Sandra Künzli

Monastero S.Caterina, Locarno

La ricorrenza del Natale ci invita a riflettere sulla povertà di un Dio che si umilia per farsi uomo come noi. “Cristo Gesù pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio; ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini” (Fil 2, 6). Gesù si fa bimbo fragile, bisognoso di tutto. Non nasce in un palazzo lussuoso, ma in una povera grotta. I primi ad adorarlo sono gente rozza: i pastori. Il Natale porta con sé un messaggio; forse anche noi siamo invitati a vivere in modo più semplice. Sant’Agostino nella sua Regola afferma che si è più felici avendo meno bisogni che possedendo più cose…

Con la nascita di Cristo è stata elevata la dignità dell’uomo e della donna. Sentiamo Agostino: “Celebriamo il Natale del Signore con la solennità dovuta. Esultino gli uomini, esultino le donne: Cristo è nato uomo ed è nato da una donna e l’uno e l’altro sesso ne sono stati onorati".

Maria è stata più grande per aver accolto la Parola del Figlio nel suo cuore divenendo sua discepola, che per averlo concepito. Saremo veramente discepoli di Gesù se osserveremo la sua Parola, come leggiamo nel Vangelo: “Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano”, (Lc, 11,28). Gesù è venuto per ricapitolare tutto in sé e per salvare ogni uomo; ricco o povero, intelligente o ignorante. La sua nascita è una benedizione per tutti noi e ci rende più ricchi di grazia. William Edwin Orchard, pastore protestante, divenuto poi prete cattolico, ha scritto: "Gli hanno dato una mangiatoia come culla, la panchina di un falegname come pulpito, le spine come corona e una croce come trono. Lui ha preso ciò e ne ha fatto la gloria del suo essere".

C’è una bella leggenda sul Natale… Fra i pastori che, dopo aver sentito l’annuncio degli angeli, erano pronti per portare i loro doni al Salvatore nato in una povera grotta, c’era una bimba che non aveva nulla da offrire. Lacrime di dispiacere cominciarono a rigare il suo viso e caddero fino a terra. Con sua grande sorpresa, là dove erano cadute le lacrime, fiorirono delle bellissime rose bianche: le rose di Natale. La bambina, piena di gioia, le raccolse e presentò così il suo bouquet a Gesù infante.

Il Natale per molti è regali, cenoni e superfluo, ma per molti di più sono lacrime e povertà: il Signore le raccoglie e le trasforma in perle preziose per il suo Regno, come dice il salmista: “Le mie lacrime nell’otre tuo raccogli; non sono forse scritte nel tuo libro?” (Salmo 55,9).

Ricordiamoci anche di chi non ha nulla in questa ricorrenza; magari donando un regalo a chi non ha da ricambiarci, scrivendo gli auguri, facendo una visita o una telefonata a chi si sente solo, compiendo un piacere a chi non se lo aspetta e sarà un Natale più bello, più umano e… divino!

Si racconta che una sera di Natale, Madre Teresa di Calcutta si trovava con le sue suore per una cena frugale, quando qualcuno suonò alla porta. Una suora andò ad aprire e tornò con un cestino ricoperto. Madre Teresa si allietò al pensiero che qualche benefattore anonimo, avesse voluto offrire un dono per rallegrare la loro mensa. Quale meraviglia quando la Madre, togliendo la coperta, trovò un bambino appena nato! Con gli occhi lucidi lo prese fra le sue braccia e disse: “In questo Natale veramente Gesù Bambino è nato per noi!”

Termino con una preghiera che ho scritto qualche anno fa: “Signore anche noi vogliamo unirci alla gioia degli angeli e cantare con loro che tu sei apparso sulla terra per essere il nostro Salvatore. Con la tua nascita ti sei unito a ogni uomo, e nessuno può più dire di essere solo, perché tu sei il Dio con noi. Vogliamo unirci a Maria e Giuseppe, che in silenzio adorano il Figlio di Dio fatto uomo. Vogliamo unirci allo stupore dei pastori, che ti contemplano bambino fragile, che giaci in una mangiatoia. Vogliamo unirci alla fede dei Magi, che dopo un lungo cammino trovano conferma della loro speranza. Vogliamo unirci agli uomini di buona volontà, che ti cercano con cuore sincero e trovano la Via per arrivare a te”.