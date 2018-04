"La scienza ha limiti da rispettare"

"Non tutto ciò che è tecnicamente possibile o fattibile è per ciò stesso eticamente accettabile". È l'appello lanciato dal Papa alla Conferenza sulla medicina rigenerativa.

"La Chiesa elogia ogni sforzo di ricerca e di applicazione volto alla cura delle persone sofferenti ma ricorda anche che non tutto ciò che è tecnicamente possibile o fattibile è per ciò stesso eticamente accettabile". Lo ha sottolineato papa Francesco alla Conferenza internazionale sulla Medicina Rigenerativa promossa dal Pontificio Consiglio della Cultura, in collaborazione con la Cura Foundation, Stoq e Stem for Life Foundation.

“La scienza -ha aggiunto il Pontefice - come qualsiasi altra attività umana, sa di avere dei limiti da rispettare per il bene dell’umanità stessa, e necessita di un senso di responsabilità etica. La vera misura del progresso, come ricordava il beato Paolo VI, è quello che mira al bene di ogni uomo e di tutto l’uomo”.

Nel suo discorso sul rapporto tra fede e scienza il Papa si è soffermato su quattro verbi: prevenire, riparare, curare e preparare il futuro. "Prevenire – ha aggiunto –significa avere uno sguardo lungimirante verso l'essere umano e l'ambiente in cui vive". E "questo è particolarmente importante quando pensiamo ai bambini e ai giovani, che sono sempre più esposti ai rischi di malattie legate ai cambiamenti radicali della civiltà moderna". Da Bergoglio anche la soddisfatta sottolineatura del "grande della ricerca scientifica volta alla scoperta e alla diffusione di nuove cure, specialmente quando toccano il delicato problema delle malattie rare, autoimmuni, neurodegenerative e molte altre".

(Red/Avvenire)