La sfida di oggi è un cuore che ascolta

di Fra Simone Maria Robbiani

Per desiderio di papa Francesco la Chiesa, in cammino con tutti i suoi giovani, si sta preparando a vivere il prossimo Sinodo dei Vescovi dal titolo: “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”. In quanto giovane ticinese che ha deciso di seguire Cristo sulla strada della vita consacrata e del sacerdozio, mi è stato chiesto di condividere con tutti voi quello che per me significa avere «un cuore che ascolta» (cfr. 1Re 3,9).

Purtroppo il mondo di oggi, proponendoci una vita sempre più frenetica, superficiale, consumistica e egoistica, ci rende difficoltoso riconoscere la presenza di Dio nella nostra vita. Come risultato viviamo nell’apparente assenza di Dio. Un’assenza che individuiamo in base al suo silenzio: «Mio Dio, grido di giorno e non rispondi; di notte, e non c’è tregua per me» (Sal 22,3). Se Dio non mi parla, se non esaudisce le mie preghiere, se non mi toglie questa croce o non mi guarisce da una grave malattia, significa che allora non c’è. Ma il silenzio è davvero segno di un’assenza? Oppure è segno di un invito a cercarLo più profondamente e consapevolmente?

Etty Hillesum, giovane donna ebrea olandese deportata e deceduta ad Auschwitz, scriveva così nel suo Diario 1941-1943 (Adelphi): «Dentro di me c’è una sorgente molto profonda. E in quella sorgente c’è Dio. A volte riesco a raggiungerla, più sovente è coperta di pietre e di sabbia: in quel momento Dio è sepolto, bisogna allora dissotterrarlo di nuovo».

Quante volte Dio rimane sepolto nel mio cuore. È faticoso sentirmi amato da Lui quando sperimento la mia fragilità che non so accettare; è arduo credere che Lui è Amore quando la sofferenza bussa alla mia porta o a quella delle persone a cui tengo; è difficile riconoscere la sua voce quando scendo a compromessi con il mio amor proprio. Un cuore che ascolta è un cuore che batte con un solo scopo: disseppellire Dio da queste macerie. Questo è quello che ho cercato e cerco di fare ogni giorno.

«Non vi chiamo più servi, ma amici» (cfr. Gv 15, 15). Dio mi ha chiamato amico, e di questo ho potuto farne un’esperienza profonda. Lui, il Signore, non è soltanto Dio, ma anche Amico. La sfida è scoprire la Sua amicizia dietro ogni cosa: questo fa un cuore che ascolta. Attraverso gli avvenimenti che accadono nella vita, le persone che si incontrano, i progetti che ci fanno sognare come le sconfitte o i tradimenti che ci deludono e ci fanno arrabbiare, tutto può essere un mezzo per incontrare Dio. In questi 10 anni, da quando ho lasciato la mia Mendrisio per trasferirmi a Terlizzi (BA – Italia) per iniziare il cammino verso la consacrazione religiosa e verso il sacerdozio nella Fraternità Francescana di Betania, ho sperimentato che di Dio ci si può veramente fidare. Lui mantiene sempre le Sue promesse. E quando voglio essere sicuro di incontrarLo so dove andare: nella Santa Messa, nel sacramento della riconciliazione, davanti al tabernacolo di una chiesa, nella lettura della Sua Parola, nel silenzio della preghiera.

Sempre Etty Hillesum scriveva in una lettera: non sono i fatti che contano nella vita, ma ciò che grazie ai fatti si diventa. Magari i fatti della tua vita ti hanno portato lontano da Lui, ti hanno fatto cadere. Dio non ti giudica e non vuole buttare via niente di quello che sei. Lui guarda a ciò che puoi diventare, anche grazie ai tuoi errori. Un cuore che ascolta sa trovare Dio anche dentro i fallimenti: questi sono il luogo privilegiato dove Lui ci aspetta, per tenderci la mano e dirci: «Coraggio figlio mio, l’importante è che ci siamo ritrovati!».

*Fraternità Francescana di Betania