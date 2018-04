La sfida teologica di oggi è la domanda su Dio

di Cristina Vonzun

l 25esimo anniversario della Facoltà di Teologia di Lugano (FTL) è stato celebrato ieri con un evento pubblico nell’Auditorium USI al centro del quale c’è stata la Lectio magistralis tenuta dal cardinale Kurt Koch, presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione dell’Unità dei Cristiani. La Lectio verteva sul tema “La teologia del XXI secolo come sfida ecumenica”. Ne abbiamo parlato con il cardinale.

Eminenza, cosa le suggerisce la presenza qui a Lugano di una Facoltà di teologia vicina all’Italia ma non lontana dal Nord?

Ricordo 25 anni fa la fondazione di questa facoltà, allora molto piccola che oggi ritrovo cresciuta e apprezzo molto gli sviluppi conseguiti in questi 25 anni. La teologia è parte della cultura, tedesca, francese, italiana. È una ricchezza avere delle facoltà teologiche in Svizzera di lingue diverse. Vedo nel futuro la necessità di migliorare gli scambi tra le facoltà teologiche in Svizzera per ritrovare un certo consenso nel fare teologia. La pluralità è sempre benvenuta, ma si deve anche tendere all’unità.

Lei ha detto che il compito della teologia è quello di mantenere viva la questione di Dio nella società e che questo deve avvenire con un accento ecumenico. Perché?

L’obiettivo centrale della teologia è l’esistenza di Dio. Io penso che nella società di oggi c’è bisogno di destare la domanda sulla presenza di Dio. Questo è un compito di tutti i cristiani, oltre ogni divisione. Quando Benedetto XVI andò ad Erfurt nel 2013 e lì incontrò le Chiese evangeliche ricordò una preoccupazione di Lutero: la prima occupazione di Lutero era la questione su Dio. Il Papa ne ha tirato una conclusione diretta: la prima responsabilità ecumenica, di tutti i cristiani nelle nostre società oggi è quella di annunciare la presenza di Dio. Questa è una sfida di tutti i teologi, di tutte le confessioni.