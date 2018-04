La suora che "cura" il Sud Sudan

di Silvia Guggiari

Ha costruito due ospedali, formato infermieri, compiuto migliaia di operazioni anche in condizioni più disperate; a settembre è stata nominata superiora provinciale della Congregazione per il Sudan. Ma, dice lei, «non è certo questo l’importante della mia missione. Ciò che conta è camminare insieme al popolo che Dio mi ha affidato, condividendone anche le tragedie».

Una frase che racchiude l’essenza di suor Maria Martinelli, suora comboniana italiana, medico chirurgo che da trent’anni opera nei Paesi africani. Ieri sera suor Maria ha portato la sua testimonianza al centro San Giuseppe, e stasera sarà a Friborgo testimone alla GMG svizzera.

Due vocazioni, quella professionale e quella religiosa, che in lei si sono incontrate e hanno portato grande frutto: «a 16 anni - ci racconta - ho avuto l’intuizione che avrei studiato medicina per andare in Africa ad operare»; e una volta intrapresi questi studi suor Maria comprende che «il partire per l’Africa non sarebbe stato solo come volontaria, ma che poteva assumere una dimensione più profonda come religiosa».

La missione di suor Maria comincia così in Uganda, «dove sono rimasta solo un anno durante il quale ho studiato e mi sono ambientata nella realtà sanitaria africana; poi sono stata tre anni in Etiopia, quindi in Ciad, poi tre anni a Roma dove ho seguito un progetto in ambito sanitario. Sono stata dunque mandata in Sud Sudan dove ho inizialmente avviato una scuola per infermieri nella città di Wau, che poi si è evoluta nella fondazione di un ospedale».

Una religiosa in sala operatoria non è certo un’immagine a cui siamo abituati: «Soprattutto nei primi tempi del mio operato - ci confida -, la figura di Gesù medico e curatore è stata per me importantissima: Gesù non solo insegnava e predicava, ma guariva e curava i corpi. Poi negli anni ho capito che quello che ci fa missionari non è il nostro mestiere, ma è la nostra consacrazione che viviamo nel cammino che facciamo con la gente. La storia di una missionaria si intreccia con la storia del popolo, ed è Dio stesso che cammina con il popolo attraverso i missionari».

Ma cosa vuol dire concretamente lavorare ogni giorno in un ospedale africano?

La struttura in cui opera e lavora suor Maria è gestita dalla Congregazione comboniana ed è rispettata e sostenuta (ma non economicamente) dal Governo attuale che riconosce il grande lavoro che compie quotidianamente; con lei vi sono altri quattro medici che sopperiscono ai bisogni di decine di migliaia di pazienti l’anno. L’ospedale ha un centinaio di posti letto: «privilegiamo la maternità e la pediatria (che hanno accesso 24 ore al giorno); un altro ramo importante è la chirurgia».

Quella di suor Maria e delle sue consorelle è dunque una missione fondamentale per il Sud Sudan che rappresenta ancora oggi una realtà in cui «continuano ad esserci troppe necessità e poche risorse dal punto di vista finanziario, da quello strutturale e da quello umano. La situazione del Paese è ancora tragica e purtroppo si preferisce fare investimenti per la guerra piuttosto che per l’educazione e per la sanità che invece sarebbero le priorità».