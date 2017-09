La terza lettera di mons. Lazzeri

SPECIALE SABATO - È uscita in questi giorni la terza lettera pastorale del vescovo di Lugano, Valerio Lazzeri, "Respirate sempre in Cristo". Lo abbiamo intervistato.

di Cristina Vonzun

È uscita in questi giorni la terza lettera pastorale del vescovo di Lugano, Valerio Lazzeri. Si intitolata "Respirate sempre in Cristo". Il profeta Elia è la figura biblica che mons. Lazzeri ha scelto per accompagnare i lettori in una riflessione sulle paure dell'uomo del nostro tempo, le fatiche sociali ed ecclesiali di oggi, per arrivare ad una rilettura della missione di ciascuno nella vita quotidiana e della Chiesa sul territorio diocesano. In un'intervista al GdP mons. Valerio ci introduce al suo terzo scritto pastorale, da lui presentato in occasione dell'annuncio della riapertura della Cattedrale di Lugano, dopo 7 anni di lavori di restauro.

Eccellenza, lei ha presentato la sua lettera pastorale dal titolo “Respirate sempre in Cristo” mercoledì, in occasione dell’annuncio della riapertura della Cattedrale. Che rapporto c’è tra questo suo scritto e il significativo evento che la Chiesa in Ticino si appresta a celebrare?

Diciamo subito che il legame evidentemente c’è, pur non essendo del tutto immediato. La lettera esce in concomitanza con un evento importante per la nostra Diocesi: la riapertura della Chiesa madre, dove il vescovo celebra le feste e gli avvenimenti più importanti. Mi limito a cogliere lo spunto di questa riapertura per proseguire il percorso proposto in questi anni, partendo dal fuoco passando all’acqua e giungendo ora all’aria. Il legame con la Cattedrale sta nel fatto che restaurare i muri è un’occasione per riprendere il respiro, per ridare una percezione più profonda del nostro essere in cammino. Mi pare di vedervi un invito a inserire le nostre vicende in una storia più grande, che ha le sue tappe e i suoi momenti, riflessi nell’edificio stesso della Cattedrale.

Lei non ha mai celebrato da vescovo in San Lorenzo…

Effettivamente, è così. Nella sostanza, le cose non cambiano. Ma simbolicamente trovarmi per la prima volta da vescovo con il popolo di Dio in Cattedrale può essere letto come l’invito a una presa di coscienza più viva della continuità del tratto di strada percorso fino ad ora con la storia che ci precede, lunga e articolata, come dimostra la complessa stratificazione di stili e di sensibilità riassunta dall’edificio.