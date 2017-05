L'abbraccio di Genova al Papa

Una folla sterminata di migliaia di persone, quasi 70mila, ha accolto Papa Francesco nel Piazzale Kennedy sulla papamobile, letteralmente avvolto dagli applausi e dall’affetto dei genovesi. L’impressione è che quasi l’intera città e non solo si sia riversata nell’area della Fiera del Mare, dove sono state necessarie 28 torri di amplificazione e diversi maxischermi per garantire a tutti di pregare con il Papa che ha presieduto la Santa Messa. Sia la preghiera che lo slancio missionario sono stati al centro dell’omelia di Francesco.. Gesù ha unito per ogni uomo la “terra al cielo” ha detto sottolineando che “Dio non si staccherà mai dall’uomo”. La prima parola chiave che il Papa ha usato è stata intercessione: “Gesù presso il Padre intercede ogni giorno, ogni momento per noi. In ogni preghiera, in ogni nostra richiesta di perdono”. La preghiera è la via per affidare all’intercessione di Gesù una “persona”, “una situazione” importante, il modo per portarli a Dio le persone e situazioni ha detto il Papa. Questa capacità di intercedere, Gesù l’ha donata anche a noi, alla sua Chiesa, che ha il potere e anche il dovere di intercedere, di pregare per tutti. “Noi stessi ne abbiamo bisogno” ha proseguito, evidenziando la frenesia della vita quotidiana che fa rischiare di “arrivare a sera stanchi e con l’anima appesantita, simili a una nave carica di merce che dopo un viaggio faticoso rientra in porto con la voglia solo di attraccare e di spegnere le luci”: “Vivendo sempre tra tante corse e cose da fare, ci possiamo smarrire, rinchiudere in noi stessi e diventare inquieti per un nulla”.

Il Papa poi ha parlato di una seconda parola chiave “l’annuncio”. Il “Vangelo - ha detto - non può essere rinchiuso e sigillato, perché l’amore di Dio è dinamico e vuole raggiungere tutti”: “Per annunciare, allora, occorre andare, uscire da sé stessi. Con il Signore non si può stare quieti, accomodati nel proprio mondo”. Il Pontefice parla di “urgenza delle missione”, per portare un annuncio di gioia con la forza limpida e mite della testimonianza. “Lasciamo ad altri le chiacchiere e le finte discussioni di chi ascolta solo sé stesso – ha concluso - e lavoriamo concretamente per il bene comune e la pace”.

(Red/RadioVaticana)