"Le periferie di nuovo al centro"

SPECIALE SABATO - Papa Francesco torna in America latina. Intervista a Mons. Antoine Camilleri sul Viaggio Apostolico in Cile e Perù della prossima settimana.

di Roberto Cutaia

Comincia nella mattinata di lunedì 15 gennaio con partenza da Roma - Fiumicino alle 8 per Santiago del Cile il primo viaggio apostolico dell’anno 2018 di papa Francesco che si recherà in America Latina. prima in Cile e poi in Perù. Incontrare e guardare. Sono i verbi principali che Bergoglio ha adoperato nel video messaggio inviato ai fedeli di due paesi in vista del viaggio. «Desidero incontrarvi, guardarvi negli occhi, vedere i vostri volti e poter sperimentare insieme la vicinanza di Dio, la sua tenerezza e la misericordia che ci abbraccia e ci consola», afferma il Pontefice, «conosco la storia dei vostri paesi, forgiata con impegno, dedizione. Desidero, insieme a voi, rendere grazie a Dio per la fede e l’amore a Dio e ai fratelli più bisognosi, specialmente per l’amore che provate verso quanti sono scartati dalla società. La cultura dello scarto ci ha invaso sempre più». Del significato e dell’importanza di questo viaggio apostolico ce ne parla monsignor Antoine Camilleri, sotto - segretario per i rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato Vaticano.

Monsignor Camilleri papa Francesco ritorna in America Latina, un’area geografica con una popolazione di forte tradizione cattolica ma con notevoli ingiustizie sociali anche se tendenzialmente negli ultimi anni qualcosa sembra cambiare. Forse i cattolici stanno diventando più incisivi nella società?

L’America Latina rimane il continente con il maggior numero di cattolici, dove la vivacità e il dinamismo della Chiesa continuano ad essere motivo di speranza per il futuro e direi anche un fattore trainante per le Chiese locali in Occidente, forse un po' assopite a causa della scristianizzazione dilagante. Tuttavia, bisogna tenere alta la guardia perché anche nel continente latinoamericano stanno arrivando i venti della secolarizzazione, e questo implica la necessità di una più adeguata formazione dei fedeli ed un maggiore impegno dei laici nei diversi settori della società, affinché possano contribuire positivamente a combattere quelle piaghe sociali che affliggono il continente, dove disuguaglianze, ingiustizie e corruzione endemica hanno radici profonde. Lo stesso Gesù Cristo ci invita ad essere lievito, luce per il mondo e sale della terra, cioè autentici testimoni della fede che professiamo. Solo se guidati da una tale coerenza i cristiani possono lavorare per il progresso dei rispettivi Paesi e cambiare il volto della società.

Molta speranza di vedere in futuro nel mondo uno stile di vita caratterizzato e imperniato dal Vangelo viene posta proprio nei paesi Latinoamericani. Il “Rinascimento” della Chiesa di Roma parte dalla “fine del mondo”?

Non soltanto dai Paesi latinoamericani. Il Santo Padre ha definito la Chiesa, in diverse occasioni, come un “ospedale da campo”, evidenziando la dimensione terapeutica della missione ecclesiale, anche dal punto di vista geopolitico, che in Papa Francesco assume le caratteristiche dello “sguardo di Magellano”, che cambia prospettiva e abbandona le proprie certezze per imparare qualcosa di nuovo; un viaggio “in mare aperto” che va dalle periferie al centro, e che cerca di aprire nuovi percorsi di comunicazione e incontro, costruendo anche ponti ideali tra continenti, culture, religioni, sistemi giuridici e di pensiero.