Le sfumature di "Due Uomini due Civiltà"

In esclusiva per il Giornale del Popolo le FOTO e il VIDEO dello spettacolo teatrale andato in scena lo scorso fine settimana alla chiesa Sant'Abbondio di Collina d'Oro.

Attimi di grande drammaturgia lo scorso fine settimana a Collina d’Oro: i parrocchiani di Sant’Abbondio sono volati dal Ticino al Giappone del Settecento, grazie al lavoro dei giovani attori diplomati dell’Accademia d’Arte del Dramma Antico di Siracusa e del regista Claudio Laiso, che hanno inscenato la storia di Giovan Battista Sidotti, coraggioso sacerdote partito per il Sol Levante, quando ormai nel paese vigeva la severa proibizione di accogliere stranieri.

Lo scopo della rappresentazione, ideata da Annamaria Waldmüller, era duplice: far conoscere l’ultimo martire della seconda più cruenta persecuzione subita dai cristiani in Giappone e sottolineare l’importanza della reciproca conoscenza tra cristianesimo e confucianesimo anche ai giorni nostri per rafforzare i rapporti tra culture diverse.

Arai Hakuseki (Elvio La Pira)

In effetti, un tema ben sviluppato nel corso dello spettacolo è stato l’incontro tra due personalità molto diverse. Da una parte, l’accusatore Hakuseki incaricato di proteggere l’ordinamento sociale giapponese e d'impedire che vi si infiltrasse l’idea di un Dio Padre al quale ubbidire. D’altro canto, la determinazione di Sidotti nel far comprendere al suo interlocutore che chiudere i confini di una nazione, come stava facendo il Giappone di allora, non sarebbe servito a chiuderne i cuori dei suoi abitanti.

A introdurre la rappresentazione teatrale, il contributo dell’artista ticinese Sir Taki, che, attraverso un’istallazione video proiettata su tutta la facciata di Sant’Abbondio, ha ripercorso diversi momenti storici di confronto/scontro fra popoli e civiltà, dal martirio dei cristiani in Giappone fino al recente tentativo d’indipendenza della Catalogna. Una vera e propria "slot machine" della storia del mondo che ci ricorda che i fatti successi all’epoca di Sidotti non sono poi tanto diversi da oggi, nel male ma anche nel bene.

