"L’identità è vera se sa incontrare l’altro"

(LE FOTO) Quasi 2500 pellegrini con tre vescovi sul San Gottardo per celebrare il Natale della Patria. Erano anni che non si vedeva così tanta gente alla Santa Messa del 1. agosto.

di Cristina Vonzun

Il San Gottardo, valico e crocevia di genti e culture, si è popolato per la festa nazionale di una moltitudine che da anni (complice anche il maltempo di alcune delle trascorse edizioni) non si vedeva salire al Passo per la Santa Messa del 1. agosto: quasi 2500 fedeli, secondo gli organizzatori. Tra i tanti partecipanti spiccava anche il gruppo di pellegrini partiti a piedi da Airolo e dal Motto Bartola, composto da parrocchiani airolesi e dai ticinesi che stanno affrontando in questi giorni un cammino a tappe verso Sachseln, organizzato per il 600esimo della nascita di San Nicolao. Al Passo è arrivato anche un gruppo di giovani ciclopellegrini guidati da don Leo, in partenza verso luoghi spirituali ecumenici della Germania. Tre i vescovi che hanno celebrato: mons. Lazzeri che ha presieduto l’Eucaristia, il vescovo emerito Grampa e il vescovo ausiliare di Ginevra, Losanna e Friborgo, mons. Farine.

L’identità nazionale

Mons. Lazzeri ha offerto ai partecipanti una fortissima e profonda riflessione sul senso dell’identità nazionale nel momento presente ma pure guardando al passato e alla figura altissima e luminosa di San Nicolao della Flüe, a cui i vescovi svizzeri hanno dedicato il messaggio per il 1. agosto. «L’identità nazionale, il ruolo di un popolo in mezzo ad altri, niente di tutto questo può essere ridotto ad un dato acquisito una volta per sempre», ha esortato il vescovo Lazzeri. «Ciascuno di noi è chiamato ogni giorno a domandarsi che cosa il Signore ha fatto di lui ponendolo in mezzo agli altri». Da questa considerazione si articolano diverse conseguenze che tutti incontriamo nella nostra vita: non si vive solo per noi stessi, ma «si è costitutivamente dedicati ad una collettività concreta, con le sue caratteristiche e sempre in un particolare frangente storico». Questa dinamica dell’identità che il vescovo ha riletto anche grazie alla Parola di Dio, chiede indubbiamente una conversione.