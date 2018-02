A Lourdes con i bus e l'aereo

di don Massimo Braguglia*

La Provvidenza di Dio è davvero sempre stupefacente e soprattutto mirata. Quest’anno, dopo ben 60 volte, non ci recheremo più al santuario di Lourdes con il treno. A causa dei costi finanziari non più sopportabili si è dovuto optare per dei comodi bus. Saranno sicuramente in molti a rimpiangere il viaggio in treno ed è comprensibile: si viaggiava tutti sullo stesso convoglio, ci si poteva muovere comodamente per sgranchirsi le gambe e vi erano a disposizione le cuccette per riposare qualche ora.

Con questo pellegrinaggio inizia una nuova avventura. Cambia il mezzo di trasporto, ma non lo spirito che deve animare tutti quelli che vi parteciperanno, ammalati in primis. Altra piccola novità di questa edizione, per i malati, sarà l’aggiunta di una partenza nel locarnese: oltre alle solite tappe (Bellinzona, Lugano, Chiasso) il bus farà tappa anche all’aeroporto di Magadino.

Ma cosa centra la Provvidenza con questo cambiamento? Ebbene il tema di quest’anno è “Qualsiasi cosa vi dica, fatela”. È questo l’invito che Maria ha indirizzato ai servi che prestavano servizio alle nozze di Cana quando si è accorta che era venuto a mancare il vino. Proprio perché si sono fidati dell’invito di Maria sono stati capaci di obbedire al comando di Gesù di attingere acqua e portarla al maestro di tavola che con grande stupore di tutti loda lo sposo per aver tenuto il vino migliore alla fine (ignaro del miracolo avvenuto, ma ben presente a quei servi). Anche a tutti i pellegrini Maria indirizza questo invito: “Qualsiasi cosa vi dica, fatela”, in altre parole: “Fidatevi di Lui” anche se quello che vi chiede può sembrare assurdo o quanto meno doloroso perché, se vi fidate, Gesù farà cose grandi con voi e in voi. Fidarsi quest’anno vuol dire partire senza alcun preconcetto o resistenza riguardo al cambiamento del mezzo che ci porterà a Lourdes.

Fidarsi vuol dire lasciare spazio a Dio perché possa operare le sue meraviglie… anche se si è sempre fatto così e da quest’anno invece si farà cosà. C’è però qualche cosa che rimane sempre lo stesso e questo è il prezioso aiuto che si può dare agli ammalati con difficoltà finanziarie permettendo loro di prendere parte al pellegrinaggio sostenendo il Libro d’Oro con una donazione. Contribuire al Libro d’Oro è un gesto di gratuita carità che Dio stesso saprà come ricompensare. Da parte nostra e di chi beneficerà di queste donazioni è sempre assicurato il ricordo alla Grotta e durante le celebrazioni eucaristiche. A chi resta a casa e a chi partirà ad agosto per Lourdes, sia bussola nell’affrontare la quotidianità il tema di quest’anno: “Qualsiasi cosa vi dica, fatela”.

*direttore ODP